Le probabili formazioni di Messico-Italia U20 - Pinamonti con Scamacca

Inizia oggi l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 20. Il gotha dei migliori talenti che il panorama calcistico internazionale ha da offrire cui non prenderanno parte i campioni in carica dell'Inghilterra, eliminati dalla Nigeria nello spareggio all'Europeo Under 19 dello scorso anno. Gli Azzurri affronteranno per primo il Messico, che chiude il quadro del gruppo B insieme a Giappone ed Ecuador. In totale sono sei i gironi: il pass qualificazione agli ottavi di finale andrà alle prime due classificate e alle quattro migliori terze. Punte di diamante del gruppo dei ventuno convocati dal c.t. Nicolato sono Andrea Pinamonti - ventisette presenze in A in questa stagione con il Frosinone, condite da cinque gol e tre assist - e Luca Pellegrini, subito conquistatosi la titolarità nel Cagliari di Maran dal passaggio in prestito in rossoblù a gennaio. Nel Tricolor tra i più attenzionati c'è Diego Lainez: classe 2000 e attualmente in forza al Betis, che l'ha prelevato nella sessione invernale dal Club América e con cui ha già collezionato dodici gettoni.

COME ARRIVA IL MESSICO - Carlos Higuera tra i pali, Sepulveda-Orona la papabile coppia centrale sigillata sulle corsie da Trejo e Cardenas. In mediana Plasencia, Torres e Lozano si contendono una maglia al fianco di Carlos Gutiérrez. Misael Dominguez è in pole per la trequarti: il talentino del Cruz Azul dovrebbe essere rifornito dalla stella Diego Lainez e da Figueroa. Al centro dell'attacco José Macias, che sarà presumibilmente preferito a Lopez e De la Rosa.

COME ARRIVA L'ITALIA - Nella linea a quattro davanti a Plizzari dovrebbero trovare posto Buongiorno e Luca Pellegrini, a protezione del duo Gabbia-Bellanova. Per il ruolo di play basso duello tutto atalantino tra Colpani e Del Prato, con il primo in leggero vantaggio. Frattesi e Alberico (italo-tedesco di proprietà dell'Hoffenheim B) i due possibili incursori. Scamacca in tandem con Pinamonti nell'attacco a due, Christian Capone potrebbe fare da raccordo alle loro spalle.

Ecco le probabili formazioni:

MESSICO (4-2-3-1): Higuera; Trejo, Sepulveda, Orona, Cardenas; Gutiérrez, Plasencia; Figueroa, Dominguez, Lainez; Macias. A disposizione: Lopez, Alonzo, Alvarez, Leon, Torres, Hernandez, Meraz, De la Rosa, Lopez, Lozano. C.t.: Diego Ramirez.

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini; Frattesi, Colpani, Alberico; Capone; Scamacca, Pinamonti. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Candela, Tripaldelli, Bettella, Del Prato, Ranieri, Esposito, Gori, Olivieri. C.t. Paolo Nicolato.