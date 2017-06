Le probabili formazioni di Messico-Russia - Chicharito per la semifinale

© foto di Image Sport

Vincere. Questo l'imperativo per la Russia che davanti al proprio pubblico di Kazan non può sbagliare l'appuntamento, un risultato diverso dalla vittoria significherebbe eliminazione. La squadra di Cherchesov dopo la vittoria nella prima gara con la Nuova Zelanda, è uscita sconfitta contro il Portogallo con la rete di testa di Ronaldo. Basta invece un pari al Messico che nell'ultima gara ha scongiurato la sconfitta contro i neozelandesi ribaltando il risultato nel secondo tempo con le reti di Jimenez e Peralta. Sfida interessante alla Kazan Arena, da dentro o fuori per la Russia.

COME ARRIVA IL MESSICO - Diversi cambiamenti per il commissario tecnico Osario dopo aver attuato, rischiando, il turnover con la Nuova Zelanda. Guida l'attacco il Chicharito Hernandez con ai suoi lati Jimenez e Carlos Vela. Centrocampo a tre con Guardado, Herrera e Dos Santos mentre torna titolare il neo acquisto della Roma Hector Moreno.

COME ARRIVA LA RUSSIA - Dal modulo ad una punta visto contro il Portogallo, si ritornerà al doppio centravanti come contro la Nuova Zelanda. In vantaggio Poloz nel ballottaggio con Bukharov per far da spalla e Fedor Smolov. Difesa a cinque con Samedov e Zhirkov che in fase d'attacco fungono da vere e proprie ali. A centrocampo il giovane Golovin insieme a Glushakov ed Erokhin.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Reyes, Moreno, Layun; Dos Santos, Herrera, Guardado; Vela, Hernandez, Jimenez. Allenatore: Osorio.

RUSSIA (5-3-2): Akinfeev; Samedov, Dzhikhiya, Vasin, Kudryashov, Zhirkov; Erokhin, Glushakov, Golovin; Smolov, Poloz. Allenatore: Cherchesov.