Le probabili formazioni di Milan-Cagliari - Calabria dal 1', Barella dietro le punte

Calcio d'inizio: ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Caccia ai tre punti. Dopo le vittorie di Roma e Lazio, il Milan è chiamato a portare a casa l'intera posta in palio dalla sfida di questa sera contro il Cagliari. I rossoneri di Gattuso, che arrivano alla sfida dal pareggio contro i giallorossi all'Olimpico e dallo 0-0 contro il Napoli, vincendo scavalcherebbero nuovamente le due capitoline. Di fronte, però, un avversario ostico, che nelle ultime settimane ha fatto molta fatica: Pavoletti e compagni, infatti, non vincono addirittura da Santo Stefano e la classifica inizia ad essere preoccupante. Gara dall'esito tutt'altro che scontato e che potrete seguire dalle 20.30 con la diretta testuale di TUTTOmercatoWEB.com.

COME ARRIVA IL MILAN - Gattuso si affida al Pistolero Piatek per tornare alla vittoria in campionato: l'ex Genoa partirà dal 1' nel tridente offensivo completato da Calhanoglu e Suso. A centrocampo Biglia è recuperato, ma andrà in panchina: Bakayoko sarà il perno centrale, con Paquetà e Kessie accanto. In difesa, infine, Calabria dovrebbe spuntarla su Conti, mentre sono certi di una maglia da titolare Romagnoli, Musacchio e Rodriguez.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Qualche dubbio in difesa per Maran e scelte praticamente obbligate in avanti viste le assenze di Thereau, Cerri e Birsa. Nel 4-3-1-2 rossoblù spazio a Barella nel ruolo di trequartista alle spalle del tandem Joao Pedro-Pavoletti. A centrocampo Cigarini in cabina di regia, con Padoin e Faragò (in pole su Deiola) ai suoi lati. In difesa, infine, Cacciatore insidia Srna sulla destra, mentre Ceppitelli, Pisacane e Pellegrini completeranno il reparto avanti a Cragno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Montolivo, Bertolacci, Laxalt, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Romagna, Leverbe, Cacciatore, Bradaric, Deiola, Ionita, Oliva, Doratiotto, Despodov.. Allenatore: Rolando Maran.