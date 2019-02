Le probabili formazioni di Milan-Cagliari - Piatek sfida Pavoletti

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Due pareggi nelle ultime due giornate di campionato, contro Napoli e Roma, ma soprattutto uno smalto ritrovato. Il Milan guarda al futuro con ottimismo, anche grazie all'istinto letale di Piatek negli ultimi trenta metri. E domani sera, contro il Cagliari, l'obiettivo è quello di assicurarsi tre punti che potrebbero essere importantissimi nella corsa verso l'Europa che conta. Le vittorie di Lazio e Roma nei primi due anticipi costringono i ragazzi di Gattuso a premere sull'acceleratore per il controsorpasso. Quella sarda, però, è un'avversaria da non sottovalutare. Soprattutto perché ferita dalle tre sconfitte nelle ultime quattro gare di campionato (contro Atalanta, Sassuolo e Udinese) e desiderosa di allontanare la zona rossa della classifica.

COME ARRIVA IL MILAN - Solito 4-3-3 per Gattuso, che recupera Biglia: l'argentino, però, difficilmente partirà dal 1'. A centrocampo, dunque, confermato il terzetto formato da Kessie, Bakayoko e Paquetà, che bene hanno fatto nelle precedenti sfide. In attacco Piatek ancora una volta preferito a Cutrone, con Suso ed uno tra Calhanoglu e Castillejo. In difesa ballottaggio Calabria-Conti, mentre Romagnoli, Musacchio e Rodriguez completeranno il reparto.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Thereau e Birsa salteranno la gara contro il Milan a causa dei rispettivi problemi fisici e con loro anche Cerri. Maran, dunque, studia l'idea Barella sulla trequarti, con Joao Pedro accanto a Pavoletti. A centrocampo Padoin e Faragò agiranno accanto a Cigarini. In difesa, infine, linea a quattro formata da Srna, Ceppitelli, Pisacane e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Strinic, Bertolacci, Laalt, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone, Castillejo. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Pisacane, Cacciatore, Bradaric, Deiola, Leverbe, Ionita, Oliva, Despodov.. Allenatore: Rolando Maran.