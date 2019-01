Le probabili formazioni di Milan-Chievo - Higuain titolare, out Giaccherini

Calcio d'inizio ore 15. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan-Chievo, una partita da non sbagliare. Per entrambe le squadre, perché i rossoneri hanno perso tanti punti per strada e non possono permettersi un ulteriore distacco dalla zona Europa; i gialloblù, invece, sono ancora a quota -1 e arrivano a questa sfida da tre ko consecutivi.

Gennaro Gattuso non si fida dei clivensi: "Conta solo la vittoria e portare la gara a casa – spiega nella conferenza stampa della vigilia –. Sulla carata sembra una partita facile ma non lo è, perchè il Chievo non sta attraversando un grande momento ma a livello tattico sanno stare in campo, sono pericolosi sui calci piazzati, dobbiamo sbagliare il meno possibile". Questa la replica di D’Anna: “Arriveremo a San Siro con tanta voglia di crederci e di reagire, ci vorrà una reazione forte”.

A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 15, sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

COME ARRIVA IL MILAN - Gattuso ha pienamente recupero Higuain e Cutrone, ma sarà l’argentino a guidare l’attacco rossonero: con lui Suso ed uno tra Calhanoglu e Castillejo, con il primo in netto vantaggio. Chiavi del centrocampo nelle mani di Biglia, con Kessie e Bonaventura ai suoi lati. In difesa Calabria e Rodriguez saranno i due esterni, mentre Musacchio e Romagnoli formeranno la coppia centrale avanti a Donnarumma.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - Non ci sono grandi sorprese nel 4-3-2-1 di Maran. Cacciatore non è stato convocato e allora in difesa potrebbe giocare Depaoli a destra, con Barba a sinistra ed il duo Bani-Rossettini al centro. A centrocampo Radovanovic sarà il play-maker, con Hetemaj e Rigoni a completare il reparto. Stepinski si riprende il posto da titolare come punta centrale, anche perché Djordjevic è out; i due trequartisti, invece, dovrebbero essere Birsa e Leris (al posto dell’infortunato Giaccherini).

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Zapata, Simic, Laxalt, Bertolacci, Jose Mauri, Bakayoko, Borini, Halilovic, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

CHIEVOVERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Birsa; Stepinski. A disposizione: Seculin, Semper, Cesar, Jaroszynski, Tanasjevic, Burruchaga, Kiyine, Grubac, Vignato, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli. Allenatore: Lorenzo D’Anna.