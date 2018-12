Le probabili formazioni di Milan-Dudelange - Torna in campo Higuain

Calcio d'inizio ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Vincere per provare a riprendersi la vetta del girone F. Il Milan ha come unico obiettivo i tre punti, fondamentali per continuare a sperare nel passaggio del turno. Le brutte prestazioni contro il Betis hanno complicato i piani di Higuain e compagni, ma nulla è perduto e quella odierna contro la matricola Dudelange rappresenta una chance parecchio ghiotta. "Sulla carta siamo più forti di loro - ammette Gattuso nella consueta conferenza stampa della vigilia - ma giocano da squadra e dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo fatto fatica a fare gol, possiamo sottovalutarli".

Calcio d'inizio ore 18.55, a dirigere l'incontro sarà il russo Vladislav Bezborodov.

COME ARRIVA IL MILAN - Higuain, squalificato in campionato, guiderà l'attacco rossonero dal 1': accanto a lui, nel 4-4-2, uno tra Cutrone e Calhanoglu. A centrocampo ci sarà Bertolacci al posto di Bakayoko, mentre José Mauri e Kessie si giocano l'altra maglia in mezzo; sulle corsie laterali, invece, spazio a Laxalt e Borini. In difesa, infine, out Caldara, Romagnoli e Musacchio: Zapata sarà affiancato da Simic (debutto stagionale), mentre Abate e Rodriguez saranno i due terzini.

COME ARRIVA IL DUDELANGE - Solito 4-4-2 per Toppmoller, che con ogni probabilità confermerà la stessa formazione vista nel match di andata: in attacco spazio al tandem Turpel-Sinani, mentre a centrocampo Stolz e Kruska saranno i due esterni a completare un reparto composto anche da Stelvio e Counturier. In difesa, infine, avanti a Frising ci saranno Malget, Prempeh, Schnell e Bisevac, in pole su El Hriti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Reina; Abate, Simic, Zapata, Rodriguez; Borini, José Mauri, Bertolacci, Laxalt; Cutrone, Higuain. A disposizione: G. Donnarumma, Calabria, Montolivo, Bakayoko, Calhanoglu, Halilovic, Suso. Allenatore: Gennaro Gattuso.

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, Bisevac; Stolz, Couturier, Stelvio, Kruska; Sinani, Turpel. A disposizione: Bonnefoi, El Hriti, Jordanov, Pokar, Kenia, Agovic, Melisse. Allenatore: Dino Toppmoller.