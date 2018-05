Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina - Gattuso ha il rebus modulo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si preannuncia una grande partita di chiusura della Serie a San Siro, dove il Milan ospita la Fiorentina in una partita densa di significati per entrambi i club. Più per i rossoneri, che devono assolutamente vincere per ipotecare il sesto posto che significherebbe sesto posto e niente distruttivi preliminari di luglio per accedere alla prossima Europa League. Posto che invece sogna la Fiorentina, di fronte però ad un'impresa titanica: deve vincere con ampio margine a San Siro e sperare in una clamorosa disfatta sarda dell'Atalanta, data lo scarto di 7 punti nella graduatoria della differenza reti.

COME ARRIVA IL MILAN - Gattuso, oltre alle squalifiche di Montolivo e Borini, deve fare i conti anche con l'infermeria, che toglie Suso ai rossoneri. Vista la scarsità di esterni offensivi, il tecnico rossonero potrebbe utilizzare due moduli, entrambi con difesa a 4 e centrocampo a 3. In porta, forse per l'ultima davanti ai tifosi rossoneri, Donnarumma. Davanti a lui la solita linea a quattro con Calabria e Rodriguez terzini e Bonucci con Romagnoli centrali. A centrocampo Biglia è in condizioni ancora precarie: si prepara per giocare Locatelli assieme a Kessié e Bonaventura. In attacco quasi certi del posto sia Calhanoglu che Kalinic che Cutrone. Da capire se con un trequartista dietro due punte o col classico 4-3-3.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Anche Pioli ha defezioni causate dal Giudice Sportivo: leggi tre giornate di squalifica rifilate al centrocampista Veretout, probabilmente il miglior viola in questa stagione. Nel 4-3-1-2 della Fiorentina c'è Sportiello, sul cui riscatto la Viola riflette, a difendere la porta. Davanti a lui linea a quattro con Laurini e Biraghi sulle corsie difensive e con ogni probabilità ancora Milenkovic, dato che il recupero di Vitor Hugo non dovrebbe consentirgli null'altro che una convocazione e un possibile spezzone, al fianco di Pezzella. Nel mezzo al posto di Veretout c'è Dabo con Badelj e Benassi. Si dovrebbe rivedere dal 1' Saponara alle spalle dei due giovani figli d'arte Simeone e Chiesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Calhanoglu; Cutrone, Kalinic. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Musacchio, Zapata, Gomez, Abate, Antonelli, Biglia, Mauri, Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo; Saponara; Simeone, Chiesa. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Vitor Hugo, Hristov, Olivera, Gaspar, Cristoforo, Eysseric, Dias, Thereau, Falcinelli. Allenatore: Stefano Pioli.