Le probabili formazioni di Milan-Frosinone - Piatek sfida Pinamonti

Calcio d'inizio: ore 18.

Due giornate alla fine del campionato, tre punti separano il Milan dalla zona Champions. E questo pomeriggio, alle ore 18, vincendo i rossoneri avrebbero la grande chance di mettere sotto pressione l'Atalanta, in campo in serata contro la Juventus. Per Gennaro Gattuso non si può parlare di fallimento: "C'è solo il rammarico per i punti persi - spiega - Facciamo il massimo e poi dopo vediamo. Stiamo facendo il campionato che dovevamo fare, abbiamo fatto più punti nell'era post Allegri. Qui sembra che siamo ottavi o decimi".

Di fronte ci sarà un Frosinone che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato, essendo ormai retrocesso da tempo. Ma Marco Baroni vuole fare comunque bella figura: "Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Dovremo giocare con il piglio giusto, conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita".

COME ARRIVA IL MILAN - Solito 4-3-3 per Gattuso, che concederà l'ultima chance dal 1' ad Abate avanti al proprio pubblico, visto l'imminente addio a fine campionato. Con lui, in difesa, spazio a Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo Bakayoko sarà il perno centrale, con Kessie e Calhanoglu ai suoi lati. In attacco, infine, Borini e Suso agiranno a supporto di Piatek.

COME ARRIVA IL FROSINONE - In porta ci andrà Bardi, che prenderà il posto di Sportiello. Salamon, Chibsah e Gori non sono stati convocati dal tecnico dei ciociari. 3-5-2 con Goldaniga (in pole su Capuano), Ariaudo e Brighenti in difesa. A centrocampo Paganini è recuperato e partirà dal 1' sulla destra, con Cassata, Sammarco e Valzania al centro e Beghetto a sinistra. In attacco, infine, ballottaggio Dionisi-Ciano: i due, che saranno protagonisti di una staffetta a gara in corso, si giocano una maglia per affiancare Pinamonti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Conti, Laxalt, Montolivo, Mauri, Biglia, Bertolacci, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gattuso.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. A disposizione: Sportiello, Iacobucci, Krajnc, Capuano, Simic, Maiello, Zampano, Molinaro, Ghiglione, Dionisi, Errico, Trotta, Ciofani. Allenatore: Baroni.