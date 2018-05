Le probabili formazioni di Milan-Hellas - Dubbi in attacco per Gattuso

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una vittoria che potrebbe regalare ancora speranze. Per entrambe le squadre. Il Milan accoglie l’Hellas Verona nella prima partita della 36a giornata di serie A. I rossoneri sono a quota 57 e vogliono trovare i tre punti per l'Europa dopo un periodo negativo. Gli scaligeri sono all’ultima chiamata utile: in caso di sconfitta, potrebbe arrivare la certezza matematica della retrocessione.

COME ARRIVA IL MILAN – La vittoria contro il Bologna ha sicuramente ridato speranze ai rossoneri. I padroni di casa arrivano da un periodo non semplice, ma ovviamente c’è bisogno della qualificazione all’Europa League. Ma con un occhio alla finale di Coppa Italia. Biglia e Conti non sono stati convocati, Romagnoli dovrebbe rimanere a riposo, con Zapata pronto a partire dal primo minuto. In porta va Donnarumma, con Abate e Calabria che si sfideranno per un posto sulla fascia. Bonucci e Rodriguez andranno a completare il reparto. Locatelli potrebbe essere riconfermato in cabina di regia, con Kessié e Bonaventura a supporto. Kalinic, André Silva e Cutrone si sfidano per una maglia da titolare, con quest’ultimo favorito. Suso e Calhanoglu andranno sulle corsie esterne.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Questa potrebbe essere la gara della matematica retrocessione. Ma è necessario crederci fino alla fine. Pecchia potrebbe tornare al 4-3-3, con Nicolas in porta. Ferrari, Caracciolo, Heurtaux e Fares andranno a comporre la difesa. Zuculini e Fossati si giocano un posto in cabina di regia, mentre Romulo e Calvano andranno a supporto. Matos e Cerci sono sicuri del posto, mentre Verde e Petkovic si sfideranno per un posto sulla corsia sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Romagnoli, Mauri, Montolivo, Torrasi, Borini, Kalinic, André Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

HELLAS VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Zuculini, Calvano; Matos, Cerci, Verde. A disposizione: Coppola, Silvestri, Boldor, Felicioli, Souprayen, Bearzotti, Danzi, Fossati, Aarons, Lee, Petkovic. Allenatore: Fabio Pecchia.