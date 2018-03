Le probabili formazioni di Milan-Inter - Spalletti ritrova Icardi

Segui Milan-Inter su TMW: domenica dalle 20.45 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il derby è un pretesto, una gara diversa dalle altre, una partita che si isola dal contesto, che non conosce classifica né punti. Sarà così anche stavolta, per Milan e Inter, in campo domenica sera, alle 20.45, allo stadio Meazza di San Siro, per il posticipo della 27esima giornata di campionato. Di contro due squadre in lotta per il medesimo obiettivo, un posto in Champions, ma che stanno vivendo un periodo differente: morale alto per il Milan - che ha appena conquistato la finale di Coppa Italia - e tante incertezze per l'Inter, criticata anche dopo la vittoria interna contro il Benevento.

COME ARRIVA IL MILAN - Gattuso ha rivoluzionato la squadra nella testa, più che nelle idee. Il Milan del 2018 è ancora imbattuto ma arriverà al derby dopo aver giocato centoventi minuti in settimana. Nonostante ciò, il tecnico rossonero potrebbe confermare in blocco la squadra che ha disputato due gare ravvicinate all'Olimpico. In attacco solito ballottaggio tra Cutrone e Kalinic, in cerca di riscatto personale dopo l'errore con la Lazio nei tempi supplementari, per (sua) fortuna non determinante.

COME ARRIVA L'INTER - Non mancano le critiche alla squadra di Spalletti, ma questa settimana la formazione nerazzurra s'è allenata concentrandosi esclusivamente sul derby. Squadra al completo per Spalletti, che potrebbe riproporre il giovane Karamoh dal primo minuto con Rafinha in panchina e con Candreva nel ruolo di trequartista alle spalle dell'unica punta Icardi, pronto a tornare dopo diverse settimane. In mediana confermata la coppia Vecino-Gagliardini. Dubbio Borja Valero, che s’è allenato a parte.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3-): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: Donnarumma A., Guarnone, Musacchio, Abate, Zapata, Gomez, Locatelli, Montolivo, Mauri, Kalinic, Borini, André Silva. ALLENATORE: Gattuso.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Karamoh, Candreva, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Pissardo, Santon, Dalbert, Lopez, Ranocchia, Borja Valero, Brozovic, Pinamonti, Rafinha, Eder. ALLENATORE: Spalletti.