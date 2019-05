Le probabili formazioni di Milan-Lazio - Gattuso cambia tutto, out Radu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dimenticare per una sera la lotta Champions League e concentrasi sulla coppa nazionale; è questo l'obiettivo di Milan e Lazio che si sfideranno nella semifinale di ritorno della Coppa Italia per garantirsi l'accesso alla finale. Dopo lo 0-0 dell'andata sarà decisiva la sfida di San Siro, in programma stasera alle 20.45; i rossoneri di Gattuso sono reduci dal pareggio contro il Parma mentre la squadra di Inzaghi deve riprendersi dopo il rumoroso scivolone in casa contro il Chievo già retrocesso che ha compromesso notevolmente la rincorsa all'Europa più nobile. Una sfida di fondamentale importanza per entrambe che sarà arbitrata dal signor Mazzoleni della sezione di Bergamo.

COME ARRIVA IL MILAN - “Dobbiamo fare di tutto per non subire gol, voglio vedere la bava alla bocca”. Il solito Gattuso quello che nella consueta conferenza stampa cerca di caricare l'ambiente in vista di quello che potrebbe essere il trampolino di lancio verso una stagione da chiudere in maniera eccellente; finale di Coppa Italia e qualificazione in Champions League, è questo il sogno dell'allenatore rossonero che probabilmente rinuncerà ancora a Donnarumma per varare la sua personale rivoluzione. Contro la Lazio sarà Reina a difendere i pali della porta milanista mentre nella difesa a 3 dovrebbero trovare spazio Musacchio, Caldara e Romagnoli. In mediana ci saranno Kessié e Bakayoko a comporre la cerniera centrale con Calabria esterno alto a destra e Laxalt sulla corsia opposta. In avanti Suso e Castillejo affiancheranno Piatek con Calhanoglu che scivola in panchina.

COME ARRIVA LA LAZIO - “Vogliamo centrare la finale a tutti i costi”. Non usa giri di parole Simone Inzaghi che fissa nella finale di Coppa Italia il grande obiettivo che consentirebbe di rialzare il morale della truppa biancoceleste dopo lo scivolone contro il Chievo. Niente turnover, il mister laziale sceglierà i migliori interpreti possibili: a difendere i pali ci sarà Strakosha con la difesa a tre che, orfana di Radu, sarà composta da Bastos, Acerbi e Luiz Felipe. Gli interpreti sulle fasce saranno Romulo a destra e Lulic a sinistra con Leiva in cabina di regia e la coppia formata da Luis Alberto e Milinkovic-Savic nel ruolo di intermedi. In attacco spazio a Immobile con il ballottaggio aperto tra Correa, favorito, e Caicedo.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Reina; Caldara, Musacchio, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. A disp. G. Donnarumma, A. Donnarumma, Abate, Rodriguez, Conti, Zapata, Bertolacci, Biglia, Paquetà, Borini, Calhanoglu, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. A disp: Proto, Guerrieri, Wallace, Patric, Durmisi, Marusic, Cataldi, Badelj, Parolo, Neto, Jordao, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi