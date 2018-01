Le probabili formazioni di Milan-Lazio - Gattuso ritrova Kalinic

Segui Milan-Lazio su TMW: dalle 20.45 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

Dal campionato alla Coppa Italia: Milan e Lazio si ritrovano, ancora da avversarie, per l'andata delle semifinali, dopo essersi già affrontare domenica pomeriggio. I rossoneri hanno vinto per 2-1 e stasera proveranno a replicare, ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto dei biancocelesti. Il Milan arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Verona agli ottavi e Inter ai quarti, la Lazio per aver superato Cittadella e poi la Fiorentina col punteggio di 1-0.

COME ARRIVA IL MILAN - Ottimo momento di forma per i rossoneri, reduci da tre vittorie consecutive. La svolta proprio nel derby contro l'Inter, che ha permesso alla squadra di Gattuso di accedere alle semifinali di Coppa Italia. Capitolo formazione: Kalinic sta meglio e dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Cutrone, che tornerà in panchina sempre pronto a rendersi utile da subentrante. A sinistra torna Rodriguez, squalificato in campionato proprio contro la Lazio.

COME ARRIVA LA LAZIO - La Coppa Italia è un serio obiettivo per la squadra di Inzaghi, che sfrutterà l'ampiezza della propria rosa per provare ad ipotecare il passaggio del turno in finale. In attacco tutto dipenderà dalle condizioni di Ciro Immobile, che potrebbe recuperare per far coppia con Felipe Anderson. Possibile turno di riposo per Luis Alberto ed anche Marusic, a segno a San Siro, così come De Vrij per affaticamento muscolare. Sulla corsia destra spazio a Basta, a sinistra ballottaggio tra Lulic e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Guarnone, Antonelli,

Calabria, Musacchio, Zapata, Montolivo, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, André Silva. ALLENATORE: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Marusic, Parolo, Jordao, Lulic, Luis Alberto, Nani, Caicedo. ALLENATORE: Inzaghi.