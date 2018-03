Le probabili formazioni di Milan-Ludogorets - Cambi per Gattuso

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.05. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti

Il passaggio del turno sembra essere cosa fatta. Ma Gennaro Gattuso non vuole cali di tensione: il Milan ospita il Ludogorets nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La missione dei rossoneri è non subire gol: i tre gol di vantaggio segnati a Razgrad fanno dormire sogni tranquilli, o quasi, alla compagine di casa. Ma i bulgari ci proveranno in tutti i modi: attaccare dal primo minuto, tanto non c’è più nulla da perdere.

COME ARRIVA IL MILAN – La vittoria nel match di andata mette al sicuro la qualificazione: il secco 3-0 non dà spazio a moltissime interpretazioni. Gattuso però non vuole in nessun modo sbagliare l’approccio, anche se ci sarà qualche piccolo cambiamento rispetto la gara di andata. Kalinic torna tra i convocati, mentre Calabria rimane a riposo. Assenti anche Musacchio e Antonelli per via di problemi fisici. Donnarumma viene confermato in porta, con Zapata al posto di Bonucci al centro della difesa. Confermato Romagnoli, così come Rodriguez. Sulla corsia destra ci sarà Abate. In mezzo al campo spazio a Montolivo, con Biglia in panchina. Straordinari per Kessié, mentre Locatelli scenderà in campo dal primo minuto. In attacco confermato André Silva, che avrà un’ottima occasione per mettersi in mostra. Borini andrà sulla destra, mentre Cutrone potrebbe essere dirottato sulla sinistra. Suso rimane a riposo, Calhanoglu partirà dalla panchina.

COME ARRIVA IL LUDOGORETS – Dopo la sconfitta contro il Milan, i bulgari sono tornati a vincere in campionato. Nel match di andata non abbiamo visto il solito Ludogorets: manovra troppo bloccata e lenta, possesso palla sterile e zero reazioni. Nella sfida di San Siro gli uomini di Dimitrov dovranno cercare l’impresa impossibile: recuperare tre reti senza subirne nessuna. Inevitabilmente vedremo una squadra offensiva sin dall’inizio, con il solito 4-2-3-1. Assente ancora Keseru, in questa sfida non ci sarà nemmeno Dost. Renan andrà in porta, mentre Cicinho e Sasha andranno sulle corsie esterne. Al centro della difesa dovremmo vedere Moti e Plastun. Probabile una maglia da titolare per Campanharo, con Dyakov a supporto. Swierczok dovrebbe rimanere in panchina, anche perché ha deluso molto nella sfida d’andata. Al suo posto vedremo Misidjan, con Lukoki e Wanderson sulle corsie esterne. Marcelinho è il candidato numero uno per il ruolo di trequartista.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, C. Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Locatelli; Borini, A. Silva, Cutrone. A disposizione: Donnarumma A., Guarnone, Bonucci, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Mauri, Kalinic. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Dyakov, Campanharo; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Misidjan. A disposizione: Broun, Forster, Terziev, Anicet, Goralski, Kovachev, Swierczok. Allenatore: Dimitar Dimitrov