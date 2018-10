Le probabili formazioni di Milan-Olympiacos - Torna Higuain, turnover per Gattuso

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18.55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Vincere, per potersi prendere la testa della classifica. Vincere per poter arrivare alla pausa con due vittorie, come ha confermato Gattuso. Il Milan accoglie l'Olympiacos nella seconda giornata di Europa League. I rossoneri sono in testa al girone F, ma una vittoria potrebbe rafforzare ancora di più la posizione. Gli uomini di Pedro Martins vogliono conquistare punti pesanti a San Siro: serve dare una scossa all'ordine del raggruppamento. Entrambe arrivano da un periodo comunque positivo, l'inizio di stagione non ha riservato particolari sorprese alle due compagini. Ora però è arrivato il momento di dare dare un segnale: siamo soltanto alla seconda giornata, ma la qualificazione si costruisce adesso.

COME ARRIVA IL MILAN – La vittoria per 4-1 ha dato una bella spallata a quei tre pareggi consecutivi. Ma nonostante quei risultati giudicati negativi dai più, i rossoneri hanno sempre dimostrato le loro qualità. Gattuso recupera pezzi importanti: Higuain torna tra i convocati e sicuramente scenderà in campo dal primo minuto. Ci sarà anche Cutrone, ma partirà dalla panchina. Il modulo non si cambia, qualche interprete sì: Reina va in porta, con Calabria e Zapata in difesa. Straordinari per Romagnoli e Rodriguez, in campo anche Biglia e Bonaventura. Riposo per Kessié, l'ivoriano lascerà il posto a Bakayoko. In attacco Suso va sulla destra, con Castillejo confermato sulla sinistra.

COME ARRIVA L'OLYMPIACOS – In campionato è arrivata la sconfitta con il PAOK, ma i greci sono in quinta posizione, ad un punto dalla testa della classifica. Nella prima giornata è arrivato il pareggio contro il Betis, gli uomini di Martins cercheranno di raccogliere qualcosa anche a San Siro. Assenti Lazaro ed Elabdellaoui, ci sarà un probabile 4-4-2. In porta va Gianniotis, con Meriah e Miranda al centro della difesa. Torosidis e Koutris andranno a completare il reparto. In mezzo al campo Yaya Touré e Camara, con Feftatzidis e Podence sulle corsie laterali. Hassan e Guerrero cercheranno di scardinare la difesa rossonera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. A disposizione: Donnarumma G., Laxalt, Musacchio, Kessie, Borini, Calhanoglu, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso.

OLYMPIACOS (4-4-2): Gianniotis; Torosidis, Meriah, Miranda, Koutris; Feftatzidis, Camara, Touré, Podence; Guerrero, Hassan. A disposizione: Choutesiotis, Cissé, Natcho, Fortounis, Androutsos, Guilherme, Nahuel. Allenatore: Pedro Martins.