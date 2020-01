Le probabili formazioni di Milan-Spal - Piatek e Rebic dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna la Coppa Italia. Siamo agli ottavi di finale ed entrano in gioco le big di Serie A. Tra queste c'è il Milan che ospita al Meazza la SPAL, che ha eliminato FeralpiSalò e Lecce. Calcio d'inizio alle ore 18.00, previsti quasi 30mila spettatori a Milano. La Coppa Italia può essere un obiettivo per i rossoneri che vogliono risollevarsi dopo un periodo in chiaroscuro anche se l'arrivo di Ibrahimovic può avere dato entusiasmo all'ambiente. La SPAL, invece, mastica ancora amaro dopo la sconfitta nel finale contro la Fiorentina in campionato. Sono tre i precedenti disputati in Coppa Italia tra le due squadre, l'ultimo risale al 1981 con il successo di misura del Milan per 1-0. L'arbitro sarà Ghersini della sezione di Genova.

COME ARRIVA IL MILAN - Via Reina, dentro Begovic, ma sarà Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, a scendere in campo dal 1' al posto di Gigio, out per un problema muscolare. Probabile chance da titolare anche per Kjaer, neo arrivato dall'Atalanta. In difesa con il danese confermato Romagnoli con Conti e Theo Hernandez ai lati. A centrocampo, nel confermato 4-4-2, sugli esterni potrebbero agire Castillejo e Bonaventura con Krunic e Bennacer in mezzo. In attacco con Piatek non ci sarebbe Leao (in gol contro il Cagliari), ma Rebic in una delle ultime possibilità per convincere i rossoneri alla permanenza in rosa. Non convocati per la Spal Musacchio per una contusione alla caviglia sinistra, Calabria per una distorsione alla caviglia destra ma senza interessamento dei legamenti e Calhanoglu per un problema al polpaccio destro.

COME ARRIVA LA SPAL - Qualche cambio per Semplici in Coppa Italia. La Spal si presenterà a San Siro rinunciando a Felipe, Reca e all’ex attaccante rossonero, Andrea Petagna. Problema fisico per Cionek così come Valoti. Di Francesco sarà utilizzato a gara in corso. Sarà 3-5-2 con Berisha in porta, Salamon, Vicari e Felipe in mezzo, Strefezza e Igor esterni, Murgia, Valdifori e Missiroli in mezzo, Paloschi e Floccari in attacco.