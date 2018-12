Le probabili formazioni di Milan-Torino - Gattuso ritrova Higuain

Segui Milan-Torino su TMW: dalle 20.30 live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di PHOTOVIEWS

Il Milan ha sorpassato la Lazio al quarto posto, ultimo valido per l'accesso diretto in Champions League, e intende blindare questa posizione. Per farlo, dovrà superare le ambizioni del Torino di Mazzarri, ospite a San Siro questa sera per il posticipo della quindicesima giornata di campionato. I granata sono reduci dalla vittoria contro il Genoa e in classifica sono sesti a quattro punti di distanza proprio dalla formazione rossonera. Sarà gara aperta a qualsiasi risultato che si preannuncia divertente e ricca d'emozioni.

COME ARRIVA IL MILAN - La notizia più importante, per i rossonero, sarà il ritorno di Higuain dopo la squalifica post rosso con la Juventus. L'attaccante argentino tornerà al centro dell'attacco e potrebbe farlo al fianco di Cutrone, in gol anche col Parma. Possibile ritorno al 4-4-2 per Gattuso con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. In difesa dubbio solito che riguarda il compagno di reparto di Rodriguez date le assenze di Musacchio, Caldara e Romagnoli. Out dall'incontro anche i soliti Strinic, Biglia e Bonaventura.

COME ARRIVA IL TORINO - Tutti a disposizione di Mazzarri che dopo l'impegno in Coppa Italia dovrà cercare di schierare la miglior formazione anche in base ai test atletici degli ultimi giorni. In attacco possibile panchina per Zaza, a centrocampo rientra Baselli che giocherà al fianco di Rincon e di Meitè, tra le sorprese di questo campionato. Confermato a sinistra Ansaldi dopo l'ottima prova contro il Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Conti, Simic, Laxalt, Mauri, Halilovic, Bertolacci, Montolivo, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Moretti, Lyanco, Bremer, Aina, Lukic, Soriano, Edera, Parigini, Berenguer, Zaza. Allenatore: Mazzarri.