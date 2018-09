Le probabili formazioni di Monaco-Atl.Madrid - Falcao contro Griezmann

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attesa finalmente è finita, il motivetto tornerà a suonare nei migliori stadi d'Europa, ecco la Champions League. Sono passati quattro mesi dall'ultima alzata al cielo dal Real Madrid nella notte di Kiev contro il Liverpool, torna la fase a gironi della competizione più affascinante in ambito calcistico. Si accendono le luci del Louis II, c'è il Monaco di Leonardo Jardim impegnato alla prima in casa contro un avversario complicato come l'Atletico Madrid. L'importante sarà partire con il piede giusto per i monegaschi, il Gruppo A è di quelli impegnativi infatti nell'ipotetica scala di valori la formazione francese si ritrova alle spalle degli spagnoli e del Borussia Dortmund però sulla carta meglio del Club Brugge. Non sarà semplice contro la formazione del Cholo Simeone, l'Atletico Madrid infatti negli ultimi anni ha collezionato ben due finali perdendole entrambe con gli acerrimi rivali del Real. C'è da vendicare l'ultima edizione dove fu costretta a retrocedere in Europa League, poi vinta, lasciando spazio al Chelsea e alla Roma. La stagione per i colchoneros era partita con il piede giusto con il trionfo in Supercoppa Europea ma in campionato la compagine spagnola sta zoppicando. Partita speciale per Radamel Falcao, l'attaccante colombiano ha fatto grande l'Atletico prima di Griezmann e adesso si ritroverà ad affrontare i biancorossi.

COME ARRIVA IL MONACO - I monegaschi si aspettano di far bene all'esordio in questa Champions League, Leo Jardim tenta di recuperare Radamel Falcao con il colombiano che dovrebbe giocare al centro dell'attacco dopo aver recuperato dall'infortunio. Al fianco del grande ex della sfida ci sarà il belga Chadli e Bennasser. 4-3-3 quindi il modulo per i padroni di casa con Tielemans che parte titolare in mezzo al campo nel ruolo di interno insieme ad Aholou con Diop schierato davanti alla difesa. Davanti a Benaglio linea a quattro della retroguardia praticamente annunciata, sugli esterni ecco Sidibé ed Henrichs mentre al centro spazio per Glik e Jemerson. Fuori Subasic, Jovetic e Golovin.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Vincere, questo l'imperativo per i colchoneros guidati dal condottiero Diego Simeone. Non cambia il modulo, il Cholo sceglie come sempre il 4-4-2 con Oblak a difendere la porta e linea difensiva formata da Juanfran, Godin, Gimenez e Filipe Luis vista l' assenza dell'ex Fiorentina Savic. Probabile l'utilizzo sulla corsia destra di Koke, spesso adattato sull'esterno specie in campionato o in caso contrario sarà Saul a giocare più largo mentre Rodri sta pian piano diventando un punto forte del reparto mediano dell'Atletico. Non c'è Vitolo ma in campo va un altro degli ex della sfida, quel Lemar grande protagonista con Mbappé e Falcao del Monaco semifinalista di due edizioni fa. In avanti pochi dubbi, con Diego Costa c'è il campione del mondo Antoine Griezmann. Non convocato per l'ex Milan Nikola Kalinic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONACO (4-3-3): Benaglio; Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs; Aolhou, Diop, Tielemans; Bennasser, Falcao, Chadli. A disposizione: Badiashile, Raggi, Serrano, Grandsir, Mboula, Traoré, Sylla. Allenatore: Leonardo Jardim.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Saul, Rodri, Lemar; Griezmann, Diego Costa. A disposizione: Adan, Hernandez, Moreno, Thomas, Rodrigo, Martins, Correa. Allenatore: Diego Pablo Simeone.