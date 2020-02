vedi letture

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona - Callejon dall'inizio, Vidal favorito su Ansu Fati

Messi nel tempio di Maradona. Il Napoli che si appella alle Coppe per emergere da un campionato complessivamente deludente. E il Barcellona che sbarca in Italia con la voglia di tornare tra le favorite e la consapevolezza di avere una squadra che ha ritrovato la retta via dopo una prima parte di stagione con alti e bassi. Questi e tanti altri spunti per il giorno di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. La sfida allo stadio San Paolo (fischio d'inizio ore 21.00) andrò in scena tra 40-45mila tifosi. Arbitrerà la partita il tedesco Brych, lo stesso che nella fase a gironi ha diretto Napoli-Liverpool.

Come arriva il Napoli - Pochi dubbi di formazione per Gennaro Gattuso. Tra i pali confermato Ospina, Di Lorenzo e Mario Rui i due terzini mentre i centrali saranno Manolas e Masimovic (nemmeno convocato Koulibaly). In mediana Fabian Ruiz (favorito su Allan) e Zielinski i due interni, con Demme che agirà in cabina di regia. Torna Callejon dal primo minuto: al suo fianco Mertens e Insigne.

Come arriva il Barcellona - Pochi dubbi di formazione anche per Quique Setién, che deve fare a meno di Jordi Alba, Sergi Roberto, Luis Suarez e Ousmane Dembélé. Davanti a ter Stegen, linea a quattro composta da Semedo, Piquè, Lenglet (in ballottaggio con Umtiti) e Junior Firpo. Tornerà De Jong tra i titolari, l'altro interno di centrocampo sarà Arthur, mentre Busquets agirà in cabina di regia. Vidal favorito su Ansu Fati per una maglia alle spalle di Messi e Griezmann.