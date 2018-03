Le probabili formazioni di Napoli-Genoa - Sarri con i 'titolarissimi'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire da domani alle 20.45 su TMW!

E' lo scontro tra chi punta a vincere la Serie A e chi vuole rimanerci. E' la sfida tra due tifoserie gemellate, tanto passionali e tanto affiatate. Napoli-Genoa è questo, ma anche tanto altro. E' innanzitutto il posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio San Paolo per le 20.45 di domani.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il momento è il peggiore della stagione, se si pensa solo a questa competizione. Già, perché dall'inizio del campionato il Napoli non era mai stato a quattro punti dalla vetta, ma l'aveva sempre occupata. E' il primo turno, questo, in cui gli azzurri non sono primi. A costar caro sono stati la sconfitta con la Roma ed il pareggio a San Siro con l'Inter, ma soprattutto la Juventus che non si ferma mai, vince sempre e, dopo aver recuperato la gara con l'Atalanta ora sono più lontani. Ma in casa Napoli c'è la carica giusta per puntare ancora allo scudetto, per dare tutto e sperare di arrivare col minor distacco possibile allo scontro diretto del 22 aprile. Bisogna ricominciare a vincere, a partire dalla gara col Genoa. E per farlo Maurizio Sarri confermerà tutti i 'titolarissimi', visto che si tratta dell'ultima gara prima della sosta. Nessuno rifiaterà, tutti in campo. In avanti scalpita Milik, ma è chiaro che il tridente Callejon-Mertens-Insigne sia inamovibile.

COME ARRIVA IL GENOA - Dall'altro lato gli obiettivi sono chiaramente opposti. Il Genoa, tredicesimo in classifica, punta alla salvezza e al momento è in un'ottima posizione, essendo la prima squadra non in lotta in questo momento, ma al di sopra. La zona rossa, infatti, dista ancora sei punti, malgrado le due sconfitte consecutive arrivate negli ultimi due turni. Gli uomini di Davide Ballardini vorranno rialzarsi dopo la beffa subita davanti al proprio pubblico dal Milan, con il k.o. a tempo praticamente scaduto. Fare risultato a Napoli sarà difficilissimo, ma c'è fame di punti, come ha detto anche Laxalt in settimana, e allora tutto può accadere. Per questo match tornerà a disposizione Taarabt, che però dovrebbe partire dalla panchina. Davide Ballardini continuerà la difesa a tre. Con Izzo ancora indisponibile, confermati Biraschi, Spolli e ZUkanovic. In avanti c'è Lapadula che richiede spazio, ma ci saranno ancora Pandev e Galabinov. L'unico dubbio riguarda l'esterno destro: chi tra Rosi e Lazovic? Il primo al momento è favorito.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Rog, Diawara, Zielinski, Ounas, Milik, Machach. Allenatore: Sarri

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov. A disposizione: Lamananna, El Yamiq, Rossettini, Pedro Pereira, Migliore, Omeonga, Lazovic, Bessa, Medeiros, Taarabt, Rossi, Lapadula. Allenatore: Ballardini