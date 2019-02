Le probabili formazioni di Napoli-Sampdoria - Torna Hamsik dal 1'?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due modi di fare calcio diversi, ma allo stesso modo divertenti. Da un lato il vincente Carlo Ancelotti, dall'altro l'apprezzatissimo Marco Giampaolo. In questo sabato d'apertura del ventiduesimo turno di Serie A c'è anche Napoli-Lazio in programma, stasera alle 18. Tanti i temi di una partita che si preannuncia avvincente. Appuntamento allo stadio San Paolo.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il Napoli è chiamato al riscatto. La squadra di Ancelotti deve dare risposte importanti sul piano caratteriale e tecnico dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. La compagine azzurra per ritrovarsi si affida al fattore campo dove è appena due punti dietro la Juventus con 10 vittorie e 2 pareggi. Gli otto punti di vantaggio dall'Inter sono una sicurezza per il discorso Champions League, ma la rincorsa ai bianconeri appare quasi impossibile, viste le undici lunghezze che separano le due formazioni. Riguardo l'undici, Ancelotti deve fare a meno di Fabian squalificato, ma recupera Hamsik a centrocampo. Con lui in coppia vivo il ballottaggio tra Zielinski e Allan. Recuperato anche Albiol che dovrebbe stringere i denti e formare la coppia con Koulibaly con Malcuit a destra (favorito su Hysaj) e Mario Rui a sinistra. Callejon agirà a destra mentre sull'out mancino ci sono i maggiori dubbi: Verdi potrebbe avere una chance, ma non è da escludere possa agire lì Insigne, sfavorito per i ruoli d'attacco visto il momento poco brillante.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La Sampdoria di Giampaolo, a caccia di punti preziosi visto che si trova ad appena due punti dal quarto posto occupato dal Milan e insieme all'Atalanta nel gruppone europeo sembra quella che gioca il miglior calcio. Avversario pericoloso ed in grande fiducia per il Napoli, il sodalizio blucerchiato ha sia segnato che subito gol in tutte le sue ultime sette trasferte di Serie A (gli incontri hanno visto in media 4.4 gol); tuttavia i doriani hanno ottenuto un solo successo in questo parziale (3 pareggi e 3 sconfitte). Per quanto riguarda la formazione, Giampaolo senza Praet squalificato, oltre a Caprari, Sala e Barreto infortunati. Solito 4-3-1-2 con Ramirez alle spalle dell'ex Quagliarella e Defrel (favorito sull'altro grande ex Gabbiadini). A centrocampo pochi dubbi su Linetty, Ekdal e Jankto, così come in difesa con Bereszynski e Murru ai lati, Andersen e Colley (Tonelli non è al meglio) al centro.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Hamsik, Verdi; Mertens, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Ghoulam, Diawara, Allan, Younes, Insigne, Ounas. Allenatore: Ancelotti

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Tonelli, Ferrari, Vieira, Tavares, Mpie, Saponara, Trimboli, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo