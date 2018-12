Le probabili formazioni di Napoli-Stella Rossa - Ancelotti ne cambia 5

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono serate diverse, in cui la tensione sale alle stelle, specie quando una partita può essere decisiva. Giunti al quinto capitolo del libro-Champions, il Napoli è chiamato a vincere e magari sperare di qualificarsi subito. Oppure aspettare l'ultimo turno. La costante dev'essere quella del cambio d'atteggiamento, perché la Stella Rossa può esser presa sottogamba e non deve accadere. Anche per soddisfare i cinquantamila che popoleranno il San Paolo. Appuntamento alle 21, stasera.

COME ARRIVA IL NAPOLI - La partita con il Chievo sia da lezione. Perché stasera ci sarà un match simile - per bocca d'Ancelotti stesso - in cui bisognerà sfondare il muro di una squadra prettamente difensiva, ma che di certo vorrà giocarsela. Il Napoli deve fare la corsa sul PSG e sperare che il Liverpool vinca in Francia, così con un successo oggi gli ottavi di finale sarebbero aritmetici. Una gioia pazzesca in un girone della morte come quello degli azzurri. Sei punti in classifica, proprio come i Reds, uno in più del PSG e due in più alla Stella Rossa. Regna l'equilibrio. Ma può bastare poco per strappare il pass. Per questo match, dopo il turnover del campionato, Carlo Ancelotti dovrebbe andare sul sicuro. Il centrocampo, rivoluzionato col Chievo, tornerà quello dei titolari: Hamsik e Allan al centro, Callejon e Fabian sulle corsie. In avanti Mertens dovrebbe spuntarla ancora nel ballottaggio con Milik, mentre in difesa ha recuperato Maksimovic, che però dovrebbe andare in panchina. Hysaj tornerà sulla destra, Mario Rui sulla sinistra. E Ospina tra i pali. Cinque, dunque, i cambi rispetto alla partita di domenica scorsa.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - La Stella Rossa doveva essere la squadra-materasso del girone, qualcuno pensava che non sarebbe riuscita a collezionare neanche un unto, invece dopo quattro giornate ne ha quattro, tutti conquistati al Marakana. Un punto strappato al Napoli all'andata, addirittura tre contro il Liverpool con l'eroe Pavkov a scrivere una serata storica. In Serbia si sogna, tutti sanno che è quasi impossibile volare agli ottavi, ma arrivati a questo punto sarebbe da stupidi non provarci. Ecco perché dagli uomini di Milojevic ci si aspetta un atteggiamento da difesa-e-contropiede, per provare lo smacco. Per questo match però l'allenatore serbo dovrà fare a meno di alcune pedine importanti: Boakye, Stojkovic, Savic e Causic. Recupera invece Pavkov, che però dovrebbe partire soltanto dalla panchina. Al suo posto è Stojiljkovic che punta ad una maglia da titolare. In difesa la novità è rappresentata da Babic. Per il resto confermato l'undici che ha battuto i Reds.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Fabian; Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Rog, Zielinski, Ounas, Milik. Allenatore: Ancelotti

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Babic, Degenek, Rodic; Krstcic, Jovancic; Srnic, Marin, Ben; Stojiljkovic. A disposizione: Popovic, Simic, Jovicic, Ebisilio, Meleg, Jonathan, Joveljic, Pavkov. Allenatore: Milojevic