Le probabili formazioni di Napoli-Torino - Sarri col solito dubbio in attacco

Live, pagelle e dichiarazioni a partire da domani alle 15 su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il ritorno di Walter Mazzarri al San Paolo, ma anche l'occasione per il Napoli di dimostrare che, nonostante gli ultimi risultati, non si molla. Napoli-Torino racconterà tante storie, tutte interessanti. Il match, valevole per la trentaseiesima giornata di campionato, è in programma per domani alle 15. A Fuorigrotta arriveranno nuove risposte.

COME ARRIVA IL NAPOLI - A Napoli ci credono molto poco ormai allo scudetto. Tutto è cambiato nell'ultima giornata di campionato: successo della Juventus a Milano con l'Inter, sconfitta degli azzurri sul campo della Fiorentina e vetta di nuovo a quattro punti, come prima dello scontro diretto di una settimana prima. A tre giornate dalla fine l'aritmetica non condanna ancora e nel calcio tutto può accadere, ma è oggettivamente difficilissimo ribaltare la situazione. Ma il San Paolo è pronto a tributare comunque i suoi calciatori e anche a protestare (dopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus), proprio in occasione di questa partita contro il Torino. Maurizio Sarri non ha tanti dubbi di formazione, non sembra intenzionato a cambiar rotta. Out lo squalificato Koulibaly, in difesa è Tonelli il favorito per rimpiazzarlo, ma non è da escludere Chiriches. In mediana scalpita Zielinski, che dovrebbe partire però ancora dalla panchina: Hamsik inamovibile, insieme a Jorginho e Allan. In avanti ballottaggio apertissimo tra Milik e Mertens: al momento il belga è leggermente favorito, ma l'allenatore di Figline Valdarno scioglierà le riserve solo poche ore prima del match.

COME ARRIVA IL TORINO - Senza obiettivi, ormai. Il Torino, dopo gli ultimi due k.o. di fila rimediati per mano di Atalanta e Lazio, ha detto addio alle sue speranze di Europa League e adesso, decimo in classifica, gioca di fatto soltanto per l'onore. Troppo negativo il ruolino dell'ultimo periodo per puntare a qualcosa di più: due punti negli ultimi quattro incontri, con due soli gol all'attivo. Ma per Walter Mazzarri questa è una sfida importante: contro il suo passato, contro il club che l'ha lanciato ai vertici del calcio italiano. E allora anche per lui spazio alla formazione migliore. Out Moretti, appiedato dal Giudice Sportivo, ci sarà Bonifazi a rimpiazzato nel 3-4-2-1 del tecnico toscano. Non ci saranno Obi e Berenguer, che fino a ieri hanno svolto solo terapie. In mediana dunque andrà Rincon al centro, insieme a Baselli. In attacco Ljajic e Belotti certi di un posto, mentre Iago Falqué se lo gioca con Edera.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Bonifazi, N'Koulou, Burdisso; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic; Belotti.