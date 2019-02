Le probabili formazioni di Napoli-Torino - Torna Ciro? Mazzarri si copre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitolo 24 di questa stagione di Serie A. Dopo gli anticipi, oggi entra nel vivo il ventiquattresimo turno, che perdurerà fino a lunedì sera. Non sarà Napoli-Torino l'ultimo posticipo, in programma per le 20.30 al San Paolo, ma questo match si preannuncia comunque scoppiettante. I temi sono tanti, in primis il ritorno di Walter Mazzarri al San Paolo.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Dopo il successo netto in Europa League, a Zurigo, il Napoli vuole ritrovare i tre punti anche in campionato. La scorsa settimana a Firenze, infatti, gli azzurri sono incappati in uno 0-0 grazie ad un super-Lafont e alla poca brillantezza degli interpreti offensivi. Ora, per rispondere alla vittoria della Juve, Carlo Ancelotti non vuole assolutamente sbagliare. Anche perché una sconfitta chiuderebbe completamente il campionato, dal momento che i bianconeri adesso sono a +14. Per quanto riguarda la formazione il tecnico di Reggiolo farà scelte che la dicono lunga sull'importanza di questo match. Ancelotti infatti dovrebbe confermare gran parte dell'undici 'titolare', con i soliti ballottaggi da tenere in considerazione: Hysaj è in vantaggio su Malcuit, Mertens avanti su Milik. Senza Albiol e Mario Rui, infortunati, in difesa ci saranno Maksimovic e Ghoulam. Zielinski probabilmente confermato esterno sinistro.

COME ARRIVA IL TORINO - Con l'ultima vittoria, di misura contro l'Udinese, il Torino ha rilanciato le sue ambizione europee, riportandosi a -4 dal gruppetto formato da Atalanta, Roma e Lazio e addirittura a -5 dalla zona Champions. Tre risultati utili consecutivi e la voglia di non fermarsi, anche se a Napoli sarà davvero dura e nessuno più di Walter Mazzarri lo sa, visti i suoi trascorsi azzurri. Tornerà al San Paolo, l'allenatore toscano, per la prima volta con la sciarpa granata al collo. E chissà che non voglia fare un bello smacco alla sua ex squadra. Perde Djidji per infortunio, il Toro ritrova Nkoulou per e, anche per questo, Mazzarri starebbe preparando un assetto tattico diverso. Davanti ai tre difensori Izzo, Nkoulou e Moretti potrebbe esserci uno sbarramento di sei uomini, con il solo Belotti in avanti. Un centrocampista in più, insomma, con Berenguer a rinforzare il reparto formato da Aina, Lukic, Rincon, Meité e Ansaldi. Ma non è da escludere la soluzione classica con Iago Falqué in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens. A disposizione: Ospina, Malcuit, Luperto, Chiriches, Diawara, Gaetano, Milik, Allenatore: Ancelotti

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, De Silvestri, Meité, Millico, Damascan, Iago Falqué, Zaza, Parigini. Allenatore: Mazzarri