Le probabili formazioni di Nigeria-Camerun - Troost-Ekong in campo dall'inizio

Fischio d'inizio stasera alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Proseguono gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, con diversi match interessanti all'interno del tabellone. Uno di questi è di sicuro Nigeria-Camerun, due compagini che spesso in passato sono state protagoniste all'interno della competizione continentale, oltre ad essere nazionali che a livello mondiale hanno sempre rappresentato l'Africa a testa alta. L'ultimo confronto tra le due squadre durante le qualificazioni mondiali nel 2017, con l'1-1 come risultato finale.

COME ARRIVA LA NIGERIA - Qualificazione da seconda nel girone per la squadra allenata dal ct Rohr. Fuori Burundi e Guinea, i nigeriani hanno collezionato due vittorie ed una sconfitta contro il Madagascar che ha chiuso la fase a gironi da capolista. Nigeria che dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con l'attaccante del Midtjylland Onuachu schierato come unica punta, mentre Iwobi, Chukwueze e Musa dovrebbero trovare posto sulla linea della trequarti. In campo dall'inizio anche il giocatore dell'Udinese Troost-Ekong.

COME ARRIVA IL CAMERUN - I campioni in carica guidati da Clarence Seedorf ha conquistati gli ottavi di finale come seconda nel girone, anche se a pari punti con la capolista Ghana. Soltanto una vittoria, contro la Guinea-Bissau, per i camerunesi, mentre soltanto due pareggi, ma altrettanto importanti, contro lo stesso Ghana ed il Benin. In campo Seedorf si affiderà nuovamente al 4-3-3 che vedrà il tridente composto da Ekambi, Choupo-Moting e N’Jie.

Le probabili formazioni

Nigeria (4-2-3-1): Akpeyi; Aina, Awaziem, Troost-Ekong, Collins; Etebo, Ndidi; Iwobi, Chukwueze, Musa; Onuachu. Ct: Gernot Rohr.

Camerun (4-3-3): Onana; Fai, Ngadeu-Ngadjui, Banana, Oyongo; Anguissa, Boumal, Djoum; Ekambi, Choupo-Moting, N’Jie. Ct: Clarence Seedorf.