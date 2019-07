Le probabili formazioni di Nigeria-Sudafrica - Dubbio Mikel, c'è Ola Aina

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Una semifinale nel mirino e un appuntamento con la storia da non fallire. Al Cairo Nigeria e Sudafrica si giocano il pass per la top four de Coppa d'Africa: ad attendere oltre il guado ci sarà la vincente tra Costa d'Avorio e Algeria. Per entrambe è l'occasione di ottenere un risultato significativo dopo aver fallito la qualificazione all'ultima edizione (alle ultime due, nel caso dei nigeriani). Le Super Eagles coltivano il sogno di ripetere il successo del 2013 e si presentano alla supersfida con uno score quasi perfetto, macchiato soltanto dal k.o. per due reti a zero nella fase a gironi contro la sorpresa Madagascar. Più difficoltoso il cammino sin qui dei Bafana Bafana, che dopo essersi garantiti l'approdo agli ottavi rientrando nel novero delle migliori terze hanno eliminato i padroni di casa dell'Egitto con la rete-beffa nel finale di Lorch. Due i precedenti nella competizione tra le selezioni, entrambi a favore della Nigeria: il primo risale ad una semifinale del 2000, nell'edizione poi vinta dal Camerun. Il secondo, quattro anni più tardi, fu un poker senza storia che precluse ai sudafricani l'accesso al turno successivo.

COME ARRIVA LA NIGERIA - C'è ottimismo sulle condizioni di Obi Mikel, in ripresa dall'infortunio che l'aveva costretto al forfait contro il Camerun. L'ex Chelsea rappresenta l'unica incognita dell'undici che ha in mente il c.t. Rohr, che per il resto dovrebbe ricalcare quello sceso in campo nell'ultimo match: Awaziem e Ola Aina laterali bassi, a protezione del duo Troost-Ekong-Omeruo. In mediana coppia tutta inglese Etebo-Ndidi, rispettivamente in forza a Stoke City e Leicester. Iwobi sarà presumibilmente dirottato a destra, con Musa sul fronte opposto e Ighalo al centro dell'attacco.

COME ARRIVA IL SUDAFRICA - L'ipotesi più quotata al momento è la conferma in toto della formazione anti-Egitto, con il c.t. Baxter che avrà a disposizione l'intera rosa. Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi e Hlanti sono in pole per la linea a quattro. Furman in regia, rifornito da Zungu e Mokotjo, favoriti per il ruolo di mezzali. Mothiba il riferimento del tridente chiuso ai lati da Tau e Lorch.

Ecco le probabili formazioni:

NIGERIA (4-2-3-1): Akpeyi; Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Etebo, Ndidi; Iwobi, Mikel, Musa; Ighalo. A disposizione: Ezenwa, Uzoho, Collins, Balogun, Onyekuru, Abdullahi, Chukwueze, Onuachu, Simon, Kalu, Ogu, Osimhen. C.t.: Gernot Rohr.

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Zungo, Furman, Mokotjo; Tau, Mothiba, Lorch. A disposizione: Keet, Bvyma, Maela, Cardoso, Mphahlele, Maboe, Serero, Mabunda, Vilakazi, Kekana, Veldwijk. C.t.: Stuart Baxter.