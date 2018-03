Le probabili formazioni di Novara-Foggia - Puscas sfida Mazzeo

Calcio d'inizio ore 20.30: Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Turno infrasettimanale in Serie B. Tra le partite più belle della ventottesima giornata, spicca anche Novara-Foggia, vero e proprio scontro diretto per la salvezza. I piemontesi dall’arrivo di Mimmo Di Carlo in panchina hanno conquistato quattro punti su nove a disposizione e sabato hanno perso 2-1 in casa dell’Avellino; stesso esito e stesso risultato per il Foggia, sconfitto per 2-1 tra le mura amiche dal Brescia dopo quattro vittorie di fila che hanno consentito alla squadra allenata da Giovanni Stroppa di scalare posizioni in classifica.

A dirigere l’incontro, che potrete seguire su TUTTOmercatoWEB.com a partire dalle ore 20.30, sarà Riccardo Ros di Pordenone.

COME ARRIVA IL NOVARA - 3-5-2 per Di Carlo, che si affida al tandem d’attacco composto dal bomber Puscas e da Sansone. A centrocampo Dickmann e Calderoni agirano sulle fasce, mentre Ronaldo, Moscati e Casarini saranno i tre interni. In difesa, infine, la retroguardia a tre avanti a Montipò sarà composta da Mantovani, Chiosa e Troest.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Stroppa dovrà fare a meno di Tonucci, appiedato dal Giudice sportivo: al suo posto giocherà uno tra Martinelli e Calabresi, con il primo in leggero vantaggio per completare il terzetto arretrato con Loiacono e Camporese. Centrocampo a cinque, con Gerbo e Kragl sugli esterni e con il trio Deli-Greco-Agnelli in mezzo. In attacco, infine, sarà Nicastro il partner dell’intoccabile Mazzeo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NOVARA (3-5-2): Montipò; Troest, Chiosa, Mantovani; Dickmann, Ronaldo, Moscati, Casarini, Calderoni; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Del Fabro, Golubovic, Seck, Bove, Orlandi, Sciaudone, Maracchi, Di Mariano, Lukanovic, Macheda, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Camporese, Martinelli; Gerbo, Deli, Greco, Agnelli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. A disposizione: Noppert, Tarolli, Calabresi, Figliomeni, Rubin, Celli, Ramé, Agazzi, Fedato, Scaglia, Floriano, Beretta, Duhamel. Allenatore: Giovanni Stroppa.