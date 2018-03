Le probabili formazioni di Novara-Palermo - Dentro Fiordilino, out Orlandi

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo capitolo dell'inseguimento alla massima serie del Palermo. I rosanero volano in trasferta a Novara, per rinvigorire le proprie ambizioni di promozione diretta. Il Frosinone, alle spalle della capolista Empoli, dista appena tre lunghezze, potenzialmente colmabili nel recupero contro il Parma, che si disputerà tra poco più di due settimane. Sorride il bilancio delle ultime tre gare: sette punti acciuffati e un successo prestigioso, proprio contro i ciociari. Vantaggio minimo sulla zona che scotta per gli azzurri, che vogliono bissare la vittoria contro il Brescia per scongiurare l'allarme play-out.

COME ARRIVA IL NOVARA - Indisponibile per squalifica Orlandi, dopo la quinta sanzione rimediata contro il Brescia. Mister Di Carlo pare intenzionato a dar seguito alla virata tattica che ha sortito gli effetti desiderati contro le Rondinelle. Spazio dunque al 4-4-2: Golubovic e Calderoni laterali bassi, conferme per Chiosa e Troest al centro della retroguardia. Moscati e Di Mariano sui binari esterni, in rampa di lancio Ronaldo per affiancare Casarini in mediana. Sansone e Puscas, i due match winner dell'ultimo turno, comporranno il tandem d'attacco.

COME ARRIVA IL PALERMO - Squalificato Bellusci, rimangono ai box Aleesami, Morganella, Ingegneri e Rajkovic, a cui si aggiunge Rolando, costretto ai box da una sindrome influenzale. Pomini al solito tra i pali, Dawidowicz, Struna e Szyminski nella linea a tre. Chance per Fiordilino a sinistra, Rispoli sul versante opposto, Gnahoré e Jajalo a metà campo. Per la trequarti c'è Coronado: il brasiliano agirà alle spalle dei due terminali offensivi, La Gumina e Nestorovski, e proverà ad innescarli.

Ecco le probabili formazioni:

NOVARA (4-4-2): Montipò; Golubovic, Chiosa, Troest, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Casarini, Di Mariano; Puscas, Sansone. A disposizione: Benedetti, Farelli, Del Fabro, Dickmann, Mantovani, Seck, Sciaudone, Lukanovic, Macheda, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Gnahoré, Jajalo, Fiordilino; Coronado; La Gumina, Nestorovski. A disposizione: Maniero, Posavec, Accardi, Fiore, Chochev, Murawski, Balogh, Moreo, Trajkovski. Allenatore: Bruno Tedino.