Le probabili formazioni di Novara-Parma - Dubbio Siligardi per D'Aversa

Allo stadio Silvio Piola, questa sera, si affronteranno due squadre col morale diametralmente opposto: da una parte il Novara di Eugenio Corini, desideroso di riscatto dopo l'immeritata sconfitta patita in quel di Carpi otto giorni fa; dall'altra, l'ambizioso Parma guidato da Roberto D'Aversa, che spera di ripetere quanto di buono mostrato nella vittoriosa gara d'esordio contro la Cremonese. I precedenti in terra piemontese sorridono nettamente alla compagine azzurra, mai sconfitta in campionato dai crociati (11 V, 4 N). A dirigere la contesa sarà il signor Daniele Martinelli della sezione Aia di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Borzomì di Torino e Pasquale Capaldo di Napoli e, dal quarto uomo Daniele Minelli di Varese.

COME ARRIVA IL NOVARA - Quattro assenze tra le fila della formazione azzurra, che quest'oggi dovrà fare a meno del nazionale Montipò, e degli infortunati Beye, Tartaglia e Dickmann. L'indisponibilità degli ultimi due mette in seria difficoltà mister Corini, che nel suo 3-5-2 è costretto a reinventare esterno destro Di Mariano, giocatore votato molto più alla fase offensiva che a quella difensiva. Orlandi non è al meglio, ma dovrebbe partire dall'inizio in mezzo al campo, mentre l'ex gialloblu Magnus Troest e Gianluca Sansone sembrano destinati alla panchina.

COME ARRIVA IL PARMA - Imbarazzo della scelta per Roberto D'Aversa, che rispetto alla gara con la Cremonese recupera sia Scavone che Siligardi: possibile l'impiego del secondo, il quale si gioca una maglia da titolare con Nocciolini. Altro dubbio di formazione riguarda la mediana, dove Scozzarella insidia Munari nel ruolo di playmaker: al momento, sembra leggermente in vantaggio l'ex Cagliari e Sampdoria, che garantirebbe alla squadra maggiore solidità e copertura nella zona nevralgica del campo. In attacco, confermatissimi Baraye e Calaiò, con buona pace del neo acquisto Ceravolo, pronto ad entrare in caso di necessità.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Novara (3-5-2) - Benedettini; Del Fabro, Mantovani, Chiosa; Di Mariano, Sciaudone, Ronaldo, Orlandi, Calderoni; Macheda, Da Cruz. Allenatore: Corini.

Parma (4-3-3) - Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo, Scaglia; Dezi, Munari, Barillà; Siligardi, Calaiò, Baraye. Allenatore: D'Aversa.