Le probabili formazioni di Padova-Brescia - Dubbio Donnarumma per Corini

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il classico dei testacoda, nel turno infrasettimanale. Potrebbe succedere davvero di tutto, Eugenio Corini lo sa bene e lo ha confermato in conferenza stampa. Non bisogna mai sottovalutare nessun tipo di impegno, soprattutto così ravvicinato.

Alle ore 21.00 Padova e Brescia si sfideranno nella 26^a giornata di Serie B: i padroni di casa sono in ultima posizione, la zona playout non è lontana ma bisogna ritornare a conquistare punti pesanti. Le rondinelle arrivano da quelle vittorie sofferte che possono cambiare intere stagioni: il primato non è ancora una certezza, ma i risultati delle ultime gare hanno evidenziato il vero obiettivo di questa squadra, ovvero tornare in serie A dopo otto anni di cadetteria.

COME ARRIVA IL PADOVA - Il 2-0 di Pescara ha frenato il momento positivo della squadra di Bisoli: la situazione del Crotone non è delle migliori, ma la distanza dal Carpi e dal Foggia inizia ad aumentare. Vincere contro il Brescia non sarà semplice, ma Bisoli sa come affrontare queste partite: “Contro il Brescia ci attende una battaglia e noi dovremo vendere cara la pelle”, le parole del tecnico padovano non hanno bisogno di interpretazioni. Mbakogu, come anticipato, giocherà dal primo minuto insieme a Bonazzoli. In mediana coperta corta, con Broh, Pulzetti e Belingheri in cabina di regia. Lollo non è ancora recuperato e partirà dalla panchina, mentre Calvano sarà assente. Morganella e Longhi si posizioneranno sulle corsie esterne, con Andelkovic, Cherubin e Trevisan davanti a Minelli.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Ben 12 partite senza conoscere sconfitta, con 8 vittorie e 4 pareggi. Un totale di 28 punti su 36 disponibili, che hanno regalato il primato alle rondinelle. La vittoria contro il Crotone può significare tanto: gol a dieci minuti dal termine, anche in una gara complessa e scorbutica. Probabilmente la sfida di questa sera sarà un “remake”, il Padova cerca punti per salvarsi. Oltre all'atteggiamento e all'approccio Corini dovrà capire le condizioni di Donnarumma e Rodriguez, Torregrossa al momento è il candidato numero uno per la maglia da titolare. Spalek e Tremolada agiranno tra le linee, mentre in mediana si preparano Bisoli, Tonali e Ndoj. Non escludiamo una scelta a sorpresa dell'ultimo minuto, proprio per poter far rifiatare uno dei tre. In difesa si rivede Gastaldello, con Sabelli, Romagnoli e Semprini a completare il pacchetto offensivo. Tra i pali confermato Alfonso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Broh, Pulzetti, Belingheri, Longhi; Bonazzoli, Mbakogu.

A disposizione: Favaro, Merelli, Cappelletti, Capelli, Ceccaroni, Madonna, Zambataro, Lollo, Mazzocco, Capello, Clemenza, Marcandella, Baraye.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

BRESCIA (4-3-2-1): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj; Tremolada, Spalek; Torregrossa.

A disposizione: Andrenacci, Cistana, Lancini, Dall'Oglio, Martinelli, Morosini, Donnarumma, Rodriguez.

Allenatore: Eugenio Corini