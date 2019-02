Le probabili formazioni di Padova-Foggia - Sale Marcandella, out Ranieri

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tre punti per la salvezza. Lo scontro diretto di questo pomeriggio tra Padova e Foggia non può che essere uno step fondamentale (o decisivo, in prospettiva) nella marcia delle due formazioni verso l'obiettivo stagionale. La truppa di Bisoli, fanalino di coda in cadetteria, è reduce da due pari a reti bianche consecutivi contro Salernitana e Cremonese. L'obiettivo è ritrovare la vittoria tra le mura amiche, quasi un mese dopo il netto tre a zero sull'Hellas Verona dello scorso venti gennaio. Continuità cercasi in casa rossonera: il perenne saliscendi della stagione corrente, unito all'handicap dei sei punti di penalizzazione, ha proiettato i Satanelli in piena bagarre per la sopravvivenza nella categoria. I biancoscudati guidano il conteggio delle vittorie nei dodici precedenti complessivi a Padova: sei, contro le appena due dei pugliesi. Il successo corsaro sul campo degli euganei manca al Foggia da addirittura ventinove anni: l'ultimo blitz risale al febbraio del 1990, nell'annata che garantì la promozione in A alla squadra allora agli ordini di Zdenek Zeman.

COME ARRIVA IL PADOVA - Infermeria affollatissima: oltre a Capelli, Madonna e Serena restano fuori anche Merelli (squalificato), Barisic, Lollo e Mbakogu. Su indicazione di mister Bisoli nella conferenza della vigilia, ci si attendono solo conferme dalla cintola in giù. Dovrebbe toccare dunque ancora ad Andelkovic, Cherubin e Trevisan presidiare la linea a tre davanti a Minelli. Morganella e Longhi in pole per le corsie, Calvano il partner di Pulzetti nella diga in mezzo al campo. I dubbi si concentrano prevalentemente sull'attacco: forte la candidatura di Marcandella ("con lui a Livorno non avremmo pareggiato", ha detto ieri il tecnico biancoscudato). Per lo slot accanto a Bonazzoli è corsa a due tra Baraye e Capello, con l'ex Parma in leggero vantaggio.

COME ARRIVA IL FOGGIA - Ngawa torna arruolabile e agirà verosimilmente a sinistra, al posto dello squalificato Ranieri. Verso la conferma Loiacono, Billong e Martinelli, che dovrebbero completare il quadro della retroguardia a protezione di Leali. Greco non è al top per un fastidio al ginocchio, salgono le quotazioni di Agnelli, che potrebbe agire in regia, coadiuvato da due tra Busellato, Deli e Gerbo. Galano ha smaltito la noia al flessore e parte avanti sulla concorrenza per l'out di destra, Kragl sul fronte opposto, il riferimento centrale sarà Iemmello.

PADOVA (3-4-1-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Calvano, Pulzetti, Longhi; Marcandella; Bonazzoli, Baraye. A disposizione: Favaro, Gavagnin, Cappelletti, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Broh, Capello, Clemenza, Moro. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

FOGGIA (4-3-3): Leali; Loiacono, Billong, Martinelli, Ngawa; Busellato, Agnelli, Deli; Galano, Iemmello, Kragl. A disposizione: Sarri, Noppert, Greco, Zambelli, Cicerelli, Mazzeo, Chiaretti, Marcucci, Gerbo, Boldor, Ingrosso, Matarese. Allenatore: Pasquale Padalino.