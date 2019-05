Le probabili formazioni di Padova-Livorno - Raicevic-Giannetti dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Dopo la sentenza matematica della retrocessione, per il Padova resta ormai da giocarsi soltanto un ultimo match per terminare in maniera quanto più dignitosa possibile la stagione. Di contro il Livorno, legato a tre punti che potrebbero regalare diversi scenari: la vittoria consentirebbe agli amaranto di poter sperare anche nella salvezza diretta, anche se questa potrebbe non bastare, mentre la sconfitta porrebbe gli amaranto in una situazione complicata. D'obbligo, dunque, cerca la vittoria a tutti i costi per i ragazzi di Breda che, all'Euganeo, si giocano di fatti un'intera stagione.

COME ARRIVA IL PADOVA - “Gli ultimi due-tre giorni sono stati surreali, ma vogliamo cercare di chiudere positivamente continuando nel trend positivo delle ultime settimane, possiamo difendere il penultimo posto e sopratutto il nostro onore", queste le parole dell'allenatore Centurioni alla viglia del match contro il Livorno. Moro-Baraye in avanti, con Pulzetti che agirà sulla trequarti del 4-3-1-2.

COME ARRIVA IL LIVORNO - “Domani a Padova ci attende una gara molto difficile, non dobbiamo pensare a loro come una squadra retrocessa, ma come una delle formazioni più in forma del campionato", le parole di Breda alla vigilia della partita. Modulo 3-4-1-2 per i toscani con Murilo posizionato sulla trequarti, mentre Giannetti e Raicevic saranno i due attaccanti.

Le probabili formazioni

PADOVA (4-3-1-2): Minelli; Cappelletti, Andelkovic, Cherubin, Longhi; Mazzocco, Serena, Karamoko; Pulzetti; Moro, Baraye. A disposizione Merelli, Favaro, Ceccaroni, Ravanelli, Ruggero, Trevisan, Lordkipanidze, Capello, Clemenza, Cocco, Marcandella. Allenatore: Centurioni.

LIVORNO (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Boben; Valiani, Agazzi, Luci, Gasbarro; Murilo; Giannetti, Raicevic. A disposizione Crosta, Baiocco, Dainelli, Eguelfi, Bogdan, Fazzi, Kupisz, Rocca, Soumaoro, Canessa, Dumitru, Gori. Allenatore: Breda.