Le probabili formazioni di Padova-Salernitana - Dubbi per Gregucci

Dodici punti di differenza. Ma soprattutto due obiettivi diametralmente opposti. Padova e Salernitana si sfidano nella 22^a giornata di serie B: i padroni di casa sono a quota 15 punti e in ultima posizione, ma la salvezza non è una missione impossibile, almeno per il momento. I campani sono a quota 27 e vogliono puntare alla zona playoff. I tre punti sono d'obbligo per poter fare un sostanziale passo in avanti, ma soprattutto per poter lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti.

COME ARRIVA IL PADOVA - Perdere un derby non è mai semplice. I veneti vogliono assolutamente tornare al successo per poter smuovere la classifica, soprattutto per i vari scontri diretti che ci saranno in questa giornata. Lo stesso Bisoli ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa, ma bisogna migliorare l'andamento tra le mura amiche. Si andrà verso la riconferma del 3-5-2, con Minelli in porta. Andelkovic, Cherubin e Trevisan si posizioneranno in difesa, con Lollo, Calvano e Pulzetti in mezzo al campo. Morganella e Longhi andranno a completare il reparto. In attacco spazio a Mbakogu e Bonazzoli, per poter far male alla difesa dei campani.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - I playoff non sono lontanissimi, ma servirà vincere per poter dare un segnale forte alle dirette concorrenti. L'obiettivo è quello di cancellare lo stop contro il Lecce e ripartire dal successo esterno contro il Palermo. Gregucci potrebbe riconfermare il 3-4-2-1, con Micai in porta. Perticone, Migliorini e Gigliotti in difesa, con Di Tacchio e Minala in mezzo al campo al posto di Akpa. Pucino e Casasola andranno sulle corsie esterne, vista la mancanza di Vitale. Djavan e André Anderson andranno con molta probabilità a supporto di Jallow.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Lollo, Calvano, Pulzetti, Longhi; Bonazzoli, Mbakogu.

A disposizione: Merelli, Favaro, Cappelletti, Ceccaroni, Zambataro, Belingheri, Broh, Mazzocco, Marcandella, Clemenza, Capello, Baraye.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Di Tacchio, Minala, Pucino; D.Anderson, A. Anderson; Jallow.

A disposizione: Lazzari, Vannucchi, Bernardini, Casasola, Mantovani, Memolla, Schiavi, Di Gennaro, Mazzarani, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich.

Allenatore: Angelo Gregucci