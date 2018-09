Le probabili formazioni di Padova-Venezia - Bonazzoli parte dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Torna in campo la Serie B. Per il campionato cadetto si sfideranno Padova e Venezia, due squadre che hanno cominciato la stagione in maniera diversa. Per la squadra biancorossa all’esordio si è palesato un pareggio contro il Verona, avversario decisamente ostico. Il pareggio, nel caso dei ragazzi di Bisoli, è un risultato positivo, vista l’importante della squadra gialloblu. Di contro, il Venezia ha già messo in cascina i primi tre punti, conquistati contro lo Spezia grazie al gol decisivo di Bentivoglio. I giocatori di Stefano Vecchi vorranno confermarsi e dimostrare subito di essere pronto per il salto, mentre al Padova serve continuità, ed un altro risultato positivo darebbe tanta energia a tutto l’ambiente.

COME ARRIVA IL PADOVA - “Dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento visto a Verona, anche se ci sarà maggiore pressione perché tutti si aspettano la vittoria. Il pubblico ci ha sempre dato una mano nei momenti difficili della scorsa stagione e vogliamo che faccia lo stesso in questa”, queste le parole di Bisoli in conferenza stampa. Pochi i dubbi per il tecnico, che è pronto a schierare lo stesso assetto visto all’esordio. Spazio dunque alla coppia d’attacco composta da Bonazzoli e Capello, mentre sulla trequarti si posizionerà Clemenza.

COME ARRIVA IL VENEZIA - “Nei biancoscudati rivedo il Venezia della passata stagione, mi dà l'impressione di essere una squadra molto tosta che non molla nulla e ha buone individualità davanti”, le considerazioni di Vecchi nel pre partita. L’allenatore potrebbe apportare delle modifiche di formazione, con l’innesto di Schiavone, che prenderà il posto di Bentivoglio. Confermato, poi, il centrocampo a cinque, con Coppolaro e Garofalo a fare da esterni.

Le probabili formazioni

Padova (3-4-1-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Trevisan; Zambataro, Cappelletti, Pulzetti, Contessa; Clemenza; Bonazzoli, Capello. A disposizione: Perisan, Vogliacco, Ceccaroni, Salviato, Belingheri, Broh, Madonna, Marcandella, Cisco, Guidone. Allenatore: Bisoli.

Venezia (3-5-1-1): Lezzerini; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Coppolaro, Falzerano, Schiavone, Pinato, Garofalo; Di Mariano; Vrioni. A disposizione: Vicario, Cernuto, Migliorelli, Suciu, Bentivoglio, Fabiano, Segre, St.Clair, Zigoni, Geijo, Marsura, Citro. Allenatore: Vecchi.