Le probabili formazioni di Palermo-Brescia - Big match al Barbera

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il big match tra Palermo e Brescia apre la 24/a giornata di Serie B. La sfida tra le prime due della classifica si preannunca vibrante e incerta fino alla fine. I lombardi guidano la graduatoria con 42 punti ottenuti con 11 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, I siciliani sono scivolati al secondo posto con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte La squadra di Stellone è alle prese con i problemi societari con la proprietà inglese ormai al passo d'addio con Zamparini pronto a riprendere la società (almeno per il momento). Buon momento di forma, invece, per quella di Corini, grande ex dell'incontro: a Palermo sia come giocatore che come allenatore. Il Brescia vince e diverte trascinata dalla coppia goal Donnarumma-Torregrossa. Dopo il 1-5 rifilato al Pescara, i lombardi sognano il colpaccio. Grande attesa al Barbera con i tifosi rosanero in massa allo stadio: superato il record stagionale registrato con il Pescara, più di 11mila biglietti venduti. Sarà il 56° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. Il Palermo ha vinto gli ultimi tre scontri diretti giocati in casa, mentre il Brescia, in Sicilia, solo una volta ha fatto bottino pieno, nel lontano 1969. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il Palermo ha ottenuto una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate. Out Lo Faso, Mazzotta e Pirrello. Sarà 4-3-2-1 con diversi dubbi per Stellone: Chochev o Haas a centrocampo, Moreo o Falletti in attacco con Trajkovski e Puscas, reduce dalla rete contro il Perugia.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il Brescia ha rimediato un pareggio e 2 successi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate. Assenti Mateju e Curcio, Corini punta sul 4-3-1-2 con Spalek trequartista che agirà dietro alle due punte Torregrossa e Donnarumma. In difesa spazio ancora per Martella con Cistana preferito a Gastaldello e Ndoj a Dessena.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-2-1) Brignoli; Rispoli, Szyminski, Bellusci, Salvi; Haas, Jajalo, Aleesami; Falletti, Trajkovski; Puscas. Allenatore: Stellone.

BRESCIA (4-3-1-2) Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Sacchi della sezione di Ravenna