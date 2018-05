Le probabili formazioni di Palermo-Cesena - Stellone con pochi dubbi

Diretta testuale su Tmw a partire dalle 15 di oggi!

La penultima giornata di Serie B offre la sfida del "Renzo Barbera" tra il Palermo ed il Cesena. Un match di vitale importanza per i rosanero, ancora in lotta per il secondo posto che varrebbe la Serie A. Più tranquilli i bianconeri che, dopo la vittoria di settimana scorsa, sono quasi salvi, anche se non aritmeticamente. La trasferta siciliana si propone ostica, ma già Calori ha preannunciato che il Cesena venderà cara la pelle. La sfida promette spettacolo.

COME ARRIVA IL PALERMO La vittoria contro la Ternana ha ridato nuova linfa alla squadra di Stellone, al primo successo sulla panchina rosanero. Squadra che vince non si cambia? Per gran parte vale questa regola, anche se dovrebbe esserci un cambio. Jajalo, infatti, dovrebbe tornare dal primo minuto al centrocampo al posto di Murawski. Per il resto stessa squadra scesa in campo a Terni, con Bellusci e Nestorovski recuperati quantomeno per partire dalla panchina. Fuori Posavec per un trauma contusivo al bacino.

COME ARRIVA IL CESENA Grande entusiasmo nell'ambiente dopo il successo contro il Parma che ha dato un grosso slancio nella corsa per la salvezza. Castori per lunghi tratti dovrebbe confermare il 4-3-3 visto coi ducali, anche se dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Kupisz. Un dubbio potrebbe esserci in attacco visto il grande stato di forma di Moncini, match-winner contro il Parma e autore di una doppietta nel match in famiglia.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Jajalo, Chochev, Coronado; La Gumina, Moreo. A disposizione: Maniero, Accardi, Bellusci, Fiore, Ingegneri, Szyminski, Fiordilino, Gnahoré, Murawski, Balogh, Nestorovski, Trajkovski. Allenatore: Stellone.

CESENA (4-3-3): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Laribi, Schiavone, Fedele; Vita, Jallow, Dalmonte. A disposizione: Agliardi, Melgrati, Eguelfi, Esposito, Cascione, Ndiaye, Emmanuello, Cacia, Moncini. Allenatore: Castori.