Le probabili formazioni di Palermo-Cremonese - Dubbi in attacco per Tedino

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00 Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

È il momento di scendere in campo. È il momento di trovare la prima vittoria stagionale. Seconda giornata in serie B, con il Palermo che accoglie la Cremonese in questo Friday Night. I padroni di casa hanno un solo obiettivo, tornare in serie A percorrendo la strada diretta. La delusione dello scorso anno resta, ma a questo punto i rosanero sono i favoriti per la vittoria del campionato. Occhio alla Cremonese, che con Mandorlini può esprimere un buon calcio. Al momento l'obiettivo principale resta la salvezza anticipata, ma tutto può accadere.

COME ARRIVA IL PALERMO – I rosanero sono stati bloccati sullo 0-0 nella prima partita di campionato, ma la nuova stagione è soltanto agli albori. Chochev e Lo Faso hanno effettuato un lavoro differenziato, difficile una loro presenza in campo. Rispoli è ancora in dubbio, ma potrebbe partire dalla panchina. In porta va Brignoli, con Bellusci, Struna e Rajkovic a comporre la linea difensiva. Centrocampo a quattro, con Salvi, Murawski, Jajalo e Mazzotta. Trajkovski e Falletti saranno i due trequartisti che agiranno alle spalle di Puscas.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Pareggio nella gara inaugurale anche per gli ospiti, che ora cercheranno di imporsi su un campo davvero difficile. Rispetto al match contro il Pescara, Mandorlini dovrà fare a meno di Greco, squalificato, e Montalto. L'attaccante è uscito anzitempo per via di un problema fisico. Assente anche Castrovilli, Perrulli potrebbe essere riadattato sulla sinistra. In porta va Radunovic, con Mogos, Claiton, Terranova e Migliore sulla linea dei quattro. In cabina di regia Arini, Castagnetti e Croce, con Brighenti prima punta. Carretta sarà il terzo attaccante ed andrà ad occupare la corsia destra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Palermo (3-4-2-1): Brignoli; Bellusci, Struna, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Mazzotta; Trajkovski, Falletti; Puscas. A disposizione: Pomini, Alastra, Szymiński, Salvi, Fiordilino, Nestorovski, Moreo, Rispoli, Accardi, Embalo, Santoro, Pirrello, Haas. Allenatore: Bruno Tedino

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogoș, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Brighenti, Perrulli. A disposizione: Ravaglia, Boultam, Del Fabro, Emmers, Kresic, Marconi, Renzetti, Strefezza, Volpe. Allenatore: Andrea Mandorlini