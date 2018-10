Le probabili formazioni di Palermo-Crotone – Nestorovski dal 1', Stroppa conferma il 3-5-2

Fischio d'inizio questa sera alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita che ha il sapore della serie A. Un match che può dire molto a questo campionato. Sunday Night per Palermo e Crotone nella settima giornata del campionato cadetto. I rosanero vogliono cancellare l'ultima partita, per poter risalire in classifica. La nona posizione non è certo l'obiettivo di questa squadra. Il Crotone è nella stessa situazione: la vittoria manca da tre turni, bisogna assolutamente cambiare marcia.

COME ARRIVA IL PALERMO – I rosanero hanno perso la loro prima partita contro il Brescia. Tedino a casa, torna Stellone: ora è il momento di tornare in alto, per poter riassaporare la zona promozione. Cesar Falletti ha lavorato regolarmente con il gruppo, ancora assenti Lo Faso, Chochev e Alastra. Probabile il 4-3-2-1, con Brignoli in porta. Salvi, Bellusci, Rajkovic e Aleesami andranno a completare il reparto difensivo, in cabina di regia Jajalo, con Murawski e Haas a supporto. Trajkovski e Falletti agiranno dietro l'unica punta, Nestorovski.

COME ARRIVA IL CROTONE – Due sconfitte contro Verona e Pescara, senza dimenticare il pareggio contro il Brescia. Ora è il momento di reagire per poter tornare nelle zone alte della classifica. L'obiettivo di Stroppa è quello di cancellare un momento davvero negativo. Golemic sarà squalificato, per il resto tutti convocati. In porta Cordaz, Vaisanen, Sampirisi e Marchizza andranno a completare il reparto difensivo. Chiavi del centrocampo affidate a Benali, con Rodhen e Firenze in mezzo al campo. Molina e Martella si posizioneranno sulla corsia. Budimir unica punta, con Stoian a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski, Falletti, Nestorovski. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Rispoli, Struna, Szyminski, Fiordilino, Moreo, Puscas. Allenatore: Roberto Stellone

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Vaisanen, Sampirisi, Marchizza; Molina, Rodhen, Benali, Firenze, Martella; Stoian, Budimir. A disposizione: Festa, Curado, Faraoni, Crociata, Barberis, Zanellato, Simy, Valietti, Spinelli, Aristoteles, Nalini, Cuomo, Figliuzzi. Allenatore: Giovanni Stroppa