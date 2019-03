Le probabili formazioni di Palermo-Lecce - Big match al Barbera

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Crisi di risultati per il Palermo, scivolato fuori dalla zona promozione diretta. I rosanero cercano riscatto e la gara contro il Lecce è un big match che promette spettacolo. I pugliesi, dopo il pesante k.o. contro il Cittadella, hanno battuto di misura l'Hellas Verona. Solo un punto di distanza tra le due squadre. Non è ancora un match decisivo, ma dirà molto sulle reali ambizioni di entrambe. Il tecnico del Lecce Fabio Liveran , ex di lusso della partita, vuole tirare un brutto scherzo alla sua ex squadra e vendicare la sconfitta subita nel match d'andata. Davanti al proprio pubblico i rosanero hanno vinto ben 12 volte su 23 precedenti con 9 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Un altro dato, però, preoccupa i rosa: il Lecce segna in casa contro i rosanero da 13 partite consecutive (21 gol totali) con ultimo digiuno nello 0-0 di Serie B del 3 febbraio 1980. Calcio d'inizio alle ore 18.00. L'arbitro è Aureliano della sezione di Bologna.

COME ARRIVA IL PALERMO - 42 punti frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima martedì scorso contro il Crotone. In casa il rendimento del Palermo è da metà classifica: 5 vittorie, 1 sconfitta e ben 7 pareggi con 19 reti fatte e 9 subite. Stellone ripropone la difesa a quattro:ispoli e Alesaami sugli esterni, Bellusci e Rajkovic coppia centrale con Szminski sacrificato dal modulo e destinato alla panchina. Il centrocampo dovrebbe tornare a tre: Jajalo, Chochev e Murawski i probabili protagonisti. In avanti il tecnico potrebbe optare per il modulo a due punte con Puscas e Nestorovski che saranno supportati da Trajkovski. Diffidati Falletti e Salvi, out Mazzotta.

COME ARRIVA IL LECCE - 41 punti con 11 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, l'ultima in trasferta contro il Cittadella. Ottimo il rendimento lontano dal Salento: 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte con 19 punti (peggio solo dal Palermo con 21). Liverani dovrebbe scegliere lo stesso modulo (4-3-1-2) dei rosanero. Davanti al portiere Vigorito, i quattro di difesa potrebbero essere: Venuti, Lucioni, Meccariello e Calderoni. A centrocampo insieme a Tachtidis dovrebbero avere una maglia da titolari Majer e Arrigoni. Il capitano Mancosu insieme a Falco e La Mantia comporrà il trio d'attacco. Squalificato Petriccione, diffidati Scavone, Palombi e La Mantia

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev; Trajkovski, Puscas, Nestorovski. A disposizione: Pomini, Alastra, Salvi, Pirrelo, Szyminski, Accardi, Ingegneri, Haas, Fiordilino, Lo Faso, Falletti, Moreo. Allenatore: Stellone.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Arrigoni, Tachtsidis, Majer; Mancosu, La Mantia, Falco. A disposizione: Bleve, Riccardi, Di Matteo, Cosenza, Marino, Fiamozzi, Haye, Felici, Tabanelli, Tumminello, Saraniti. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: Aureliano della sezione di Bologna