Le probabili formazioni di Palermo-Padova - Dubbio sulla trequarti per Stellone

Una gara che rappresenta quasi un testa-coda, quella tra Palermo e Padova. Le due compagini si ritrovano una contro l'altra, ambizioni diametralmente opposte e tre punti in palio che hanno per entrambe un valore altissimo. I siciliani continuano la corsa alla Serie A, che al momento dista soltanto un punto (Lecce secondo in classifica), mentre la testa occupata dal Brescia è lontana appena quattro lunghezze. Dall'altra parte il Padova che dovrà sfruttare queste ultime giornate per provare ad agguantare almeno la zona playout, sperando di poter portare a casa quanti più punti possibili per raggiungere la quota salvezza.

COME ARRIVA IL PALERMO - "Dobbiamo avere l’equilibrio giusto ed essere intelligenti. Il Padova proverà ad affrontarci con l’intento di vincere per avvicinarsi ai play out. Non dobbiamo avere cali di tensione, ci siamo allenati bene e con l’entusiasmo giusto", le parole del tecnico Roberto Stellone alla vigilia del match. Rosanero che dovrebbero presentarsi con il 4-3-1-2, Moreo-Nestorovski coppia d'attacco ed il ballottaggio da sciogliere per la trequarti tra Falletti e Trajkovski.

COME ARRIVA IL PADOVA - "È una partita più difficile di quelle che l’hanno preceduta, ma la squadra ha lavorato bene e ho visto i ragazzi motivati. Siamo abbastanza nervosi e la vedo come una cosa positiva, non andiamo lì in gita ma vogliamo prolungare le nostre speranze", le parole dell'allenatore Matteo Centurioni alla vigilia del match contro il Palermo. La squadra biancorossa dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 che vedrà Bonazzoli terminale offensivo, mentre sulla linea della trequarti dovrebbero agire Baraye e Cocco.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Haas, Fiordilino; Falletti; Nestorovski, Moreo. A disposizione: Pomini, Alastra, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Salvi, Szyminski, Lo Faso, Puscas, Trajkovski.

Padova (4-3-2-1): Minelli; Morganella, Ravanelli, Cherubin, Trevisan; Pulzetti, Lollo, Calvano; Baraye, Cocco; Bonazzoli. A disposizione: Favaro, Merelli, Cappelletti, Ceccaroni, Madonna, Andelkovic, Broh, Mazzocco, Serena, Capello, Mbakogu.