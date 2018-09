Le probabili formazioni di Palermo-Perugia - Dubbi per Tedino

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

La Serie B scende in campo per la 4/a giornata. In una situazione caotica con ancora ricorsi pendenti con la giustizia sportiva e quella amministrativa, il Palermo ospita il Perugia al Renzo Barbera. I rosanero di Tedino, reduci dalla bella vittoria contro il Foggia, cercano la continuità in casa contro gli umbri di Nesta, che ha usufruito del turno di riposo. In totale sono 19 le sfide in terra siciliana: 10 vittorie del Palermo, 7 pareggi e 2 vittorie del Perugia. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Fourneau di Roma 1.

COME ARRIVA IL PALERMO - Tre punti per scacciare l'incubo dell'esonero. Tedino pensa a confermare l'assetto tattico visto contro il Foggia: sarà 3-4-2-1 con Trajkovski e Falletti con Puscas centravanti. L'assenza di Struna porta Pirrello ancora in campo con Bellusci e Rajkovic. In mediana Jajalo sarà il perno con Salvi e Aleesami sulle fasce (Mazzotta, però, lotta per un posto). Staffetta tra Haas e Murawski con il secondo favorito. Così l'allenatore prima del match: "Le vittorie aiutano, contro il Foggia è stato importante guadagnare tre punti perchè ha dato lustro ad un momento delicato venivamo da due prestazioni positive in cui non avevamo ottenuto grandi risultati. Nel calcio non è mai semplice ottenere vittorie consecutive, ma sta a noi provare a farle, sfruttando l'entusiasmo. Supporto dai tifosi? Il primo colpo lo deve battere sempre la squadra, poi il tifo verrà da sè".

COME ARRIVA IL PERUGIA - Sarà 3-5-2 per Nesta con Leali in porta, Ngawa, Cremonesi e Gyomber in difesa, Mazzocchi e Falasco esterni, Moscati, Verre e Bianco in mezzo. Melchiorri e Vido attaccanti. Così il tecnico prima del match: "Il Palermo è una squadra fisica e tecnica. E’ una delle principali candidate ad andare in Serie A. Tuttavia, non possiamo fare una partita passiva e andare lì ad aspettarli, è necessario giocarsela, magari anche con l’aiuto del nostro reparto offensivo, capace di incutere timore".

LE PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (3-4-2-1): Brignoli; Pirrello, Bellusci, Rajkovic; Salvi, Murawski, Jajalo, Aleesami; Trajkovski, Falletti; Puscas. A disposizione: Pomini, Alastra, Accardi, Mazzotta, Fiordilino, Haas, Lo Faso, Moreo, Embalo, Nestorovski. Allenatore: Tedino.

PERUGIA (3-5-2): Leali; Ngawa, Cremonesi, Gyomber; Mazzocchi, Moscati, Verre, Bianco, Falasco; Melchiorri, Vido. A disposizione: Leali, Perilli, El Yamiq, Sgarbi, Kouan, Bordin, Dragomir, Ranocchia, Mustacchio, Terrano, Bianchimano. Allenatore: Nesta

ARBITRO: Fourneau della sezione di Roma 1