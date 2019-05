Le probabili formazioni di Palermo-Spezia - Mazzotta più di Aleesami

Fischio d'inizio alle 12:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

La promozione diretta è appesa ad un filo. A tre giornate dal termine della regular season il Palermo ha esaurito i bonus e, per inseguire ancora un piazzamento tra le prime due, deve vincerle necessariamente tutte da qui alla fine. Potrebbe anche non bastare, con un Lecce che ha sì una gara in più, ma ha anche un vantaggio di cinque lunghezze in virtù del successo nello scontro al vertice con il Brescia e il contestuale pareggio dei rosanero (il secondo consecutivo) sul campo del Livorno. Contro lo Spezia Delio Rossi cerca la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina dei siciliani. Liguri a secco di successi da due gare (un k.o. a Cosenza cui ha fatto seguito l'uno a uno nell'ultimo turno con il Perugia). L'obiettivo della banda di Marino in questo finale è difendere il settimo posto (o migliorarlo) per strappare il pass per gli ormai imminenti play-off. Aquilotti mai corsari a Palermo negli otto precedenti complessivi nel capoluogo siciliano: bilancio che recita quattro pari e quattro vittorie dei rosanero, l'ultima in ordine di tempo il ventisei agosto del 2017, nel due a zero a firma Nestorovski e Trajkovski.

COME ARRIVA IL PALERMO - Restano fuori Salvi e Chochev, non arruolabile nemmeno Bellusci dopo il rosso ricevuto a Livorno. Senza l'ex Empoli ci sarà Szyminski al fianco di Rajkovic nella difesa completata sulle corsie da Rispoli e Mazzotta (in rimonta su Aleesami). Turnover moderato dalla cintola in su. Rientra Haas, che si candida per una maglia da titolare: possibile turno di riposo per Fiordilino, che non è al meglio. Murawski l'altro incursore, Jajalo vertice basso con Falletti sempre in pole per la trequarti. Nestorovski con Moreo nel tandem, anche se Puscas e Trajkovski restano piste vive.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Affaticamento per Da Cruz, che si aggiunge agli indisponibili Acampora, Bidaoui, Erlic e Mastinu. Terzi è squalificato, Ligi centrale di difesa accanto a Capradossi, sigillati sugli esterni da Vignali e Augello. Turno di stop scontato per Ricci e Mora, subito titolari con Bartolomei sul centro-destra. Galabinov riferimento centrale, ai lati dell'attacco Okereke e Gyasi.

Ecco le probabili formazioni:

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Szyminski, Rajkovic, Mazzotta; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Nestorovski, Moreo. A disposizione: Alastra, Pomini, Accardi, Aleesami, Gunnarson, Ingegneri, Pirrello, Fiordilino, Lo Faso, Puscas, Trajkovski. Allenatore: Delio Rossi.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Ligi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Gyasi. A disposizione: Manfredini, Barone, Brero, Crivello, De Col, Crimi, De Francesco, Maggiore, Pierini, Abdullahi. Allenatore: Pasquale Marino.