Le probabili formazioni di Paraguay-Qatar - Sfida inedita al Maracanà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel gruppo B di Coppa America è presente una delle due nazionali extra-americane. Si tratta del Qatar, campione asiatico e paese organizzatore del Mondiale 2022. Nel raggruppamento con Argentina e Colombia c'è anche il Paraguay, avversario di stasera degli asiatici. La selezione sudamericana ha bisogno di ripartire con una rinnovata generazione di giocatori e un nuovo tecnico (Eduardo Berizzo). Si tratta di una sfida inedita tra 2 nazionali che non si sono mai affrontate. Calcio d'inizio alle ore 21.00 (orario italiano) allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro.

COME ARRIVA IL PARAGUAY - I sudamericani puntano a fare bella figura in un girone complicato. Diversi i talenti da mettere in mostra, da Almiron in forza al Newcastle, passando per gli "italiani" Sanabria e Santander. Il compito di Berizzo sarà quello di cercare di recuperare quei calciatori di talento ma in fase calante come Iturbe e Derlis Gonzalez. Sarà 4-2-3-1 per i paraguaiani con Iturbe, Almiron e Gonzalez alle spalle di Cardozo (favorito su Santander).

COME ARRIVA IL QATAR - Si va verso la conferma, per grandi linee, della squadra che ha vinto la Coppa d'Asia (superando il Giappone). Il modulo di base è il 4-2-3-1, pronto a trasformarsi in un compatto 4-5-1. A centrocampo dovrebbero giocare Madibo, Haydos, Khoukhi, Hatem e Afif, l’attaccante centrale sarà Almoez Ali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARAGUAY (4-2-3-1): Aguilar; Piris, Balbuena, Gomez, Alonso; Rodrigo Rojas, Ortiz; Iturbe, Almiron, Gonzalez; Cardozo. C.T. Berizzo.

QATAR (4-5-1): Al Sheeb; Pedro Miguel, Al Rawi, Salman, Hassan; Madibo, Haydos, Khoukhi, Hatem, Afif; Almoez Ali. C.T. Sanchez

ARBITRO: Haro (Perù)