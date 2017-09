Le probabili formazioni di Paraguay-Uruguay - Sarà Barrios contro Suarez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà gara vera quella che si giocherà questa notte alle 02:00 all'Estadio Defensores del Chaco ad Asuncion anche per merito dei risultati maturati nell'ultima giornata del Gruppo Sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali. Sorprendente il Paraguay che si è recato a Santiago battendo il Cile a domicilio con un secco 3-0 firmato dall'autogol di Vidal e dalle reti di Caceres e Ortiz. Nonostante il rendimento altalenante la formazione di Arce con questo successo si porta a soli due punti dal quinto posto occupato dall'Argentina che significa spareggio contro la Nuova Zelanda. Dall'altra parte la Celeste guidata da Oscar Tabarez ha resistito alla voga agonistica dell'Argentina nel superclasico rioplatense giocatosi al Centenario con il risultato di 0-0. Un buon pari per l'Uruguay che arriva dopo tre sconfitte dolorose, tre punti oggi potrebbero tradursi in qualificazione in cassaforte. La gara di Asuncion sarà diretta dal brasiliano Sandro Ricci.

COME ARRIVA IL PARAGUAY - Il commissario tecnico Arce ha ricevuto risposte positive dopo la meritata vittoria con il Cile, in campo anche oggi con un 4-4-2 dove la stella è l'attaccante ex Borussia Dortmund Lucas Barrios. Al suo fianco Miguel Almiron mentre a centrocampo gli esterni saranno Samudio ed Oscar Romero. A difendere i pali della porta paraguayana spazio ad Anthony Silva.

COME ARRIVA L'URUGUAY - Probabilmente saranno solo due i cambi che apporterà al suo 4-4-2 Oscar Tabarez rispetto al pareggio contro l'Argentina. Assenza scontata per squalifica per l'ex Lazio Alvaro Gonzalez, il posto del Tata a centrocampo sarà occupato da Nandez con Carlos Sanchez sulla destra. Confermatissimo il migliore in campo del Centenario Vecino mentre in attacco la grande coppia formata da Cavani e Suarez.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARAGUAY (4-4-2): Silva; Moreira, Da Silva, Gomez, Alonso; Samudio, Caceres, Riveros, Romero; Almiron, Barrios. Allenatore: F.Arce.

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Pereira, Gimenez, Godin, Caceres; Sanchez, Nandez, Vecino, Rodriguez; Cavani, Suarez. Allenatore: O.Tabarez.