Le probabili formazioni di Parma-Cagliari - Kucka ko, Karamoh c'è

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI PARMA: altri problemi per i ducali a centrocampo, che ieri ha visto fermarsi Kucka. Lo slovacco ha infatti sofferto di un problema muscolare dopo l'ultimo impegno in Nazionale e ha svolto differenziato. A parte anche Scozzarella e Grassi. Centrocampo quasi obbligato a questo punto, con Barillà, Hernani e Brugman praticamente titolari annunciati. Si è allenato invece a pieno regime Kulusevski, ma dovrebbe essere Karamoh ad affiancare Gervinho e Inglese in attacco.

QUI CAGLIARI: senza Nainggolan, si va verso il ritorno in campo dall'inizio di Cigarini, pronto a riprendersi il posto di regista davanti alla difesa. Qualche problema muscolare anche per capitan Ceppitelli, che dovrebbe stringere i denti; a destra dovrebbe tornare Pinna, con l'intoccabile Pellegrini sull'out opposto. A centrocampo se è certo il ritorno di Rog, per l'altro posto da mezzala ballottaggio tra Ionita e Nandez, penalizzato dal viaggio con la Celeste di Tabarez. Sulla trequarti favorito Birsa su Castro (ancora non al meglio come condizione), mentre davanti spazio alla coppia Simeone-Joao Pedro.