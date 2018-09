Le probabili formazioni di Parma-Cagliari - Stulac e Castro ok in extremis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La marcia di avvicinamento di Parma e Cagliari allo scontro diretto prosegue: alle 15 si va in campo per il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A allo Stadio Tardini. I padroni di casa, col morale a mille, vorranno dare continuità alla storica vittoria di Milano sull'Inter e scavalcare proprio i sardi che li precedono in classifica. Gli isolani, dal canto loro, dopo la brutta sconfitta nella gara d'esordio contro l'Empoli hanno inanellato tre gare senza sconfitte e giocate con alcune tra le formazioni più in forma del torneo come Sassuolo, Cagliari e Milan e arriveranno in Emilia con la giusta convinzione di fare un buon risultato. Tra Parma e Cagliari è stato designato il sig. Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. A coadiuvare il fischietto abruzzese ci saranno gli assistenti Matteo Bottegoni (sezione di Terni) e Vito Mastrodonato (sezione di Molfetta).

LE SCELTA DI D'AVERSA - Rispetto a Milano D'Aversa non recupera nessuno. Alberto Grassi infatti non ce la fa: niente convocazione per lui dopo una ricaduta in allenamento. Resterà fuori insieme ai compagni di reparto Dezi, Munari e Scozzarella: a centrocampo, dunque, solita emergenza e scelte obbligate. Da valutare anche la situazione di Stulac, fermato dalla febbre in settimana e recuperato in extremis. In avanti, invece, è tornata l’abbondanza, con Luca Siligardi reintegrato e Amato Ciciretti nuovamente convocato ma ancora destinato alla panchina. Sugli esterni solito ballottaggio tra Gobbi e Dimarco e tra Iacoponi e Gazzola, quest'ultimo in leggero vantaggio e pronto a esordire dal primo minuto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio.

A disposizione: Bagheria, Frattali, Iacoponi, Sierralta, Bastoni, Gobbi, Deiola, Ciciretti, Siligardi, Sprocati, Ceravolo, Da Cruz.

Allenatore: D'Aversa.

LE SCELTE DI MARAN - Poche novità anche in seno alla formazione rossoblù: doppia assenza, ma già prevista, per gli isolani al “Tardini”. Ceppitelli e Rafael, seppur in ripresa, non sono ancora al meglio della condizione e, di conseguenza, non sono stati convocati. In lista, invece, c’è Lucas Castro che, come il crociato Stulac, ha trascorso del tempo a letto con la febbre. Disponibili e arruolati i tre ex crociati Daniele Dessena, Luca Cigarini e Alberto Cerri. La massima attenzione dei ducali, però, sarà tutta per Pavoletti: lo stesso D’Aversa, in conferenza stampa, ha rivelato di aver studiato delle contromisure per limitare i cross verso la torre rossoblù.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

A disposizione: Daga, Aresti, Pajac, Andreolli, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Dessena, Cigarini, Castro, Cerri, Sau.

Allenatore: Maran.