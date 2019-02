Le probabili formazioni di Parma-Napoli - Insigne out per squalifica

Gara impegnativa per il Parma reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Al Tardini arriva il Napoli di Ancelotti che nelle ultime due gare non è andato oltre gli 0-0 contro Fiorentina e Torino. Curioso assistere al ritorno di Carletto nella sua Emilia e nello stadio che lo ha visto diventare grande anche da allenatore, dopo aver vinto tutto da calciatore con la maglia del Milan.

Come arriva il Parma. Pochi dubbi per mister D'Aversa, alle prese con diversi infortunati. In difesa torna Gagliolo al centro con Gobbi e Iacoponi sulle fasce. A centrocampo con Barillà e Kucka giocherà Rigoni, davanti solito tridente Biabiany, Inglese, Gervinho.

Come arriva il Napoli. Squalificato Insigne, Ancelotti si affiderà alla coppia Milik-Mertens in attacco. Ancora out Albiol e Mario Rui, sulla fascia sinistra è aperto il ballottaggio fra Ghoulam e Hysaj. A centrocampo chance per Diawara con Fabian Ruiz comunque favorito.

Queste le probabili formazioni del match:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Rigoni, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens. All. Ancelotti.