Le probabili formazioni di Parma-Napoli - Senza Insigne, tocca a Mertens-Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le dolorose sconfitte contro Inter e Cagliari quest'ultima e rimonta il Parma prova a tornare in sella e accogliere il primo punto dell'anno in casa propria al Tardini. Di fronte ci sarà un Napoli voglioso di tornare al successo e al gol dopo gli ultimi passi falsi in campionato, ma galvanizzato dal successo in coppa. Arbitra la sfida il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ad aiutare il fischietto veneto nella direzione ci saranno gli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Damiano Di Iorio di Vico e il quarto uomo Antonio Giua di Cagliari. A presidiare la postazione VAR invece saranno Marco Di Bello di Brindisi e Valentino Fiorito di Salerno.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa ha ben pochi dubbi a causa dei tanti infortuni che si sono susseguiti durante la settimana. In porta quindi ancora Sepe con Iacoponi confermato terzino destro e Gobbi a sinistra, esattamente come a Cagliari. Gagliolo di rientro dalla squalifica torna a fare il centrale, al fianco di Alves. Rigoni, improvvisato regista, sarà affiancato da Barillà e Kucka mentre davanti Inglese sarà la punta centrale, Gervinho e Biabiany gli esterni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Rigoni, Kucka; Gervinho, Inglese, Biab

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancora Meret in porta con Malcuit a destra e Ghoulam a sinistra. Maksimovic più di Chiriches al fianco dell'intoccabile Koulibaly. A centrocampo, un altro dubbi: Verdi ha giocato novanta minuti in Europa e potrebbe lasciar spazio a Zielinski. A destra, invece, dovrebbe esserci Callejon, con i titolari Allan e Fabian Ruiz in mezzo. Senza Insigne, sono Milik e Mertens i candidati a comporre il tandem offensivo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens.