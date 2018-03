Le probabili formazioni di Parma-Palermo - Ballottaggio Calaiò-Ceravolo

© foto di Federico Gaetano

Le vittorie ottenute nel turno infrasettimanale hanno riportato serenità in casa di Parma e Palermo, squadre che questo pomeriggio - neve permettendo - si sfideranno all'Ennio Tardini in una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Si tratta dell'ennesimo confronto tra D'Aversa e Tedino, tecnici che si sono già affrontati l'anno scorso in Lega Pro, anche ai playoff, con l'attuale tecnico rosanero eliminato in semifinale ai rigori col suo Pordenone. All'andata il match terminò 1-1 (a segno La Gumina e Gagliolo), ma i ducali possono recriminare per una traversa colpita nel finale da Lucarelli nonché per un gol regolarissimo annullato allo stesso Gagliolo per un fallo inesistente dell'allora gialloblu Nocciolini. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Marco Bresmes di Bergamo, e dal quarto ufficiale Fabio Piscopo della sezione di Imperia.

COME ARRIVA IL PARMA - Squadra che vince, si sa, non si cambia. Spazio dunque alla difesa a quattro che ha espugnato Salerno, con Gazzola laterale destro e Gagliolo sinistro, mentre al centro Iacoponi e Di Cesare. A centrocampo dubbio Vacca, che appare però recuperabile: ai suoi lati Scavone e Dezi, mentre davanti ancora Insigne e Da Cruz sui lati, con Frediani possibile primo cambio dopo la prova convincente di lunedì. Il vero ballottaggio è tra Calaiò e Ceravolo, col primo favorito.

PARMA (4-3-3) : Frattali; Gazzoli, Iacoponi, Di Cesare, Gagliolo; Dezi, Vacca, Scavone; Insigne, Calaiò, Da Cruz.

A disposizione: Nardi, Dini, Anastasio, Lucarelli, Sierralta, Barillà, Munari, Ciciretti, Baraye, Ceravolo, Frediani.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

COME ARRIVA IL PALERMO - Niente Parma per Andrea Ingegneri, Michel Morganella, Haitam Aleesami e Slobodan Rajkovic, i quali, negli ultimi giorni, si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Ci sarà invece questa volta il centravanti macedone Nestorovski, pronto a guidare l'attacco rosanero accanto a Moreo (alle loro spalle Coronado). A protezione di Pomini ci sarà il terzetto composto da Dawidowicz, Struna e Bellusci, mentre in mezzo al campo agiranno - da destra verso sinistra - l'ex crociato Rispoli, Gnahorè, Jajalo e Szyminski (quest'ultimo al momento favorito su Rolando).

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Dawidowicz, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahorè, Jajalo, Szyminski; Coronado; Nestorovski, Moreo.



A disposizione: Posavec, Maniero, Accardi, Fiore, Chochev, Fiordilino, Murawski, Rolando, Balogh, La Gumina, Trajkovski. Allenatore: Tedino.