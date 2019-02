Le probabili formazioni di Parma-SPAL - Vicari ko, tocca a Lorenco Simic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL, reduce dall'1-1 contro il Bologna, cerca tre punti importanti nella sfida salvezza, nonché derby emiliano, contro un Parma che a Udine ha raccolto un successo pesante per la classifica. In caso di nuovo successo, per i ducali il discorso permanenza potrebbe essere archiviato, mentre gli estensi cercano la vittoria per mettere fine ad una serie negativa che non li vede vittoriosi dal 20 ottobre dell'anno scorso. Una gara che arriva al culmine del periodo di mercato invernale, tra voci di addii e nuovi acquisti che coinvolgono entrambe le formazioni emiliane.

LE ULTIME DA PARMA - In casa ducale salgono le quotazioni di Scozzarella per la cabina di regia, mentre Stulac è out. In avanti c'è la certezza legata a Gervinho e Inglese mentre Siligardi è in ballottaggio con Biabiany, ma in vantaggio: la scelta quando il Parma gioca in caso spesso cade sull'italiano. A centrocampo Barillà rientra in gruppo e si candida per una maglia da titolare, decisione che verrà presa solo in prossimità della sfida. Nella retroguardia confermato Bruno Alves nonostante le voci che lo hanno avvicinato alla Juve dell'amico Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Gobbi, Sierralta, Dimarco, Diakate, Stulac, Dezi, Baraye, Ceravolo, Biabiany, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA LA SPAL - Cionek squalificato, per Semplici un unico dubbio: Schiattarella o Valdifiori in cabina di regia, con il primo favoritissimo per una maglia da titolare al fianco di Missiroli e Kurtic. Davanti confermata la coppia Petagna-Antenucci, con Floccari e Paloschi possibili mosse per la ripresa. Il ko di Vicari mette nei guai la difesa: dovrebbe essere Felipe a spostarsi al centro con Simic titolare a vedersela con Gervinho, non certo la situazione ideale per la seconda gara dal primo minuto della sua stagione.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Simic, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Dickmann, Costa, Schiattarella, Valoti, Floccari, Paloschi.

Allenatore: Semplici.