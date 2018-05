Le probabili formazioni di Parma-Ternana: possibile occasione dal 1' per Ciciretti

Fonte: ParmaLive.com

Secondo impegno in tre giorni per Parma e Ternana, che questo pomeriggio daranno vita al Tardini ad una delle undici gare più interessanti del turno infrasettimanale di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da un sabato da dimenticare che le ha viste perdere, un po' a sorpresa, i confronti con Pro Vercelli e Pescara: due battute d'arresto da cancellare subito, possibilmente con una prestazione convincente, ma soprattutto coi tre punti, da sempre la miglior medicina che c'è nel calcio. All'andata il match finì 1-1: ad andare in vantaggio furono i ducali, con un super gol di Di Gaudio, ma i rossoverdi, allora guidati da Pochesci, trovarano la forza per gettarsi in avanti e pareggiare i conti nell'ultimo quarto d'ora di gioco grazie a Tremolada. Ad arbitrare l'incontro odierno sarà il signor Francesco Paolo Saia della sezione Aia di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Christian Rossi di La Spezia, e dal quarto ufficiale, il signor Marco Serra di Torino.

COME ARRIVA LA TERNANA - Niente Parma per Gasparetto, Zanon, Albadoro e Montalto (squalificato). L'assenza pesantissima di quest'ultimo costringerà De Canio ad alcune variazioni in avanti, dove dovrebbe giocare Piovaccari, assistito dai due trequartisti Tremolada e Carretta. In difesa, assieme a Favalli, Valjent e Vitiello giocherà uno tra Rigione e Signorini, mentre in mezzo al campo è duello tra Statella e Paolucci per un posto dal 1' accanto a Signori e Defendi.

TERNANA (4-3-2-1): Sala; Favalli, Valjent, Rigione, Vitiello; Statella, Signori, Defendi; Tremolada, Carretta; Piovaccari.

A disposizione: Bleve, Plizzari, Ferretti, Signorini, Angiulli, Bordin, Paolucci, Varone, Finotto, Repossi.

Allenatore: De Canio.

COME ARRIVA IL PARMA - La gara di sabato ha portato altri tre ko in casa Parma, con quelli della gara precedente fanno sette. La lista degli assenti è lunghissima, ma D'Aversa dovrà fare di necessità virtù: difesa forzatamente confermata, con Di Cesare non ancora al top e Gazzola unico terzino destro rimasto. L'unica variante possibile sarebbe l'inserimento di Gagliolo al centro con Anastasio a sinistra. Nessuna scelta in mezzo invece: Scavone torna dal 1' come play, con Dezi a destra e Barillà a sinistra. Gli attaccanti sono gli unici ad abbondare: Calaiò verso la conferma da centravanti, con Di Gaudio e non Baraye, magari in compagnia di Ciciretti a destra.

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Dezi, Scavone, Barilla; Ciciretti, Calaiò, Di Gaudio.

A disposizione: Dini, Nardi, Anastasio, Di Cesare, Scozzarella, Baraye, Ceravolo, Frediani, Insigne.

Allenatore: D'Aversa.